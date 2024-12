Politiet: - Tragisk sag blandt nogle helt unge mennesker

Der vil være ekstra politi til stede ved Bankagerskolen i Horsens onsdag, oplyser Sydøstjyllands Politi til TV2 Østjylland. Tirsdag blev en 15-årig folkeskoleelev fra 9. klasse stukket med en kniv, mens han var i skole, og det har efterladt forældre og skolen i chok, hvorfor politiet nu er til stede på skolen for at skabe tryghed. - Det er en tragisk sag blandt nogle helt unge mennesker, og det har et frygteligt udfald og konsekvenser, også for de to sigtede. Vi fokuserer nu rigtig meget på de tryghedsskabende indsatser, for vi anerkender fuldt ud og er meget bevidste om, at det er noget, der påvirker, siger Finn Ellesgaard Nielsen, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.

Har ikke gået på skolen Politiet mødte onsdag morgen ind på skolen for at være synlige for dem, der har brug for en snak. - Vi forstår godt, at det kan være utrygt, når en hændelse som den i går finder sted på et normalt roligt sted som en skole. Derfor har vi i samarbejde med skolen besluttet, at der er betjente, som står klar til at tage en snak, hvis elever, forældre eller personale har behov for at tale med os, siger Finn Ellesgaard Nielsen.

Hvad vil I gøre for at skabe tryghed på sigt efter denne episode? - Hændelsen her er som sådan ikke én, der griber ind i nærområdet, som vi ser det nu, siger Finn Ellesgaard Nielsen. - Men det er fuldstændig rigtigt, at vi fokuserer på tryghedsskabende indsatser. Opgaven bliver at være til rådighed, for vi er fuldstændig bevidste om, at det har stor betydning for lokalområdet og særligt for skolen. Vi vil holde en tæt dialog med skolen og lokalområdet. Det har vi allerede, men det er klart, at der vil vi være endnu tættere på i den kommende periode.

Billedet her er taget ved skolen onsdag formiddag. Foto: Anne Bjørnskov, TV2 Østjylland

Ifølge Finn Ellesgaard Nielsen er det ikke blevet farligere at være ung i Horsens eller området omkring Bankagerskolen. - Det er en tragisk hændelse, som kommer til at foregå på en skole, men det er ikke elever, der har gået på skolen. På den måde har det ikke en direkte forbindelse til lokalområdet, som vi ser sagen, siger han. TV2 Østjylland har ikke kunnet få svar på, hvor de to sigtede drenge er fra. TV2 Østjylland følger sagen løbende i denne liveblog: