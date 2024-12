Ny opdatering af MitID skal beskytte borgere mod svindel

Onsdag lanceres en ny opdatering til appen MitID, som skal beskytte borgere mod svindel.

Fremover kan appen kun kopieres over på en anden enhed ved hjælp af en QR-kode, hvis de to enheder er lige ved siden af hinanden.

Digitaliseringsstyrelsen, som står bag MitID, kalder det et "nærhedstjek".

Funktionen er tænkt som en nem måde for brugere at kopiere MitID over på en ny enhed, hvis man for eksempel køber en ny telefon.

Stop for at kopiere appen

Indtil nu har svindlere kunnet udnytte funktionen til at skaffe adgang til andres MitID.

Ifølge vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen Adam Lebech har svindlere overtalt nogle borgere til at sende QR-koderne til dem eller at optage deres skærm, således at svindlerne har haft mulighed for at kopiere appen over på deres egen telefon.

- I det offentlige arbejder vi konstant sammen med bankerne om at forbedre sikkerheden i MitID, for det er et konstant våbenkapløb med svindlerne. Svindlerne leder hele tiden efter nye metoder, og derfor er det vigtigt, at vi konstant øger sikkerheden mod de nye scenarier, som de finder på, siger han.

Nærhedstjekket foregår ved brug af teknologien Bluetooth Low Energy og er tilgængeligt for alle telefoner.

Vil fjerne svindelscenarier med MitID

Telefoner af mærket Android, som er ældre end Android 12, skal derudover have tændt lokationstjenesten, for at nærhedstjekket fungerer.

- Vi regner med, at tiltaget vil fjerne de svindelscenarier, hvor svindlerne lokker ofrene til for eksempel at dele deres QR-koder eller lokke dem til at lave skærmdeling. Det er rigtige eksempler på, hvordan folk er blevet snydt. Svindlere er meget overbevisende i telefonen, siger Adam Lebech.

Ifølge Digitaliseringsstyrelsen bruger 87 procent af befolkningen MitID mindst en gang om ugen.

- Det skal de selvfølgelig kunne blive ved med at gøre sikkert og trygt. MitID er jo indgangen til det meste i den digitale verden i Danmark, både i det offentlige, bankerne og den private sektor, siger Adam Lebech.

Den nye opdatering indeholder også en forbedring af funktionen, der scanner brugerens pas i appen, som gør den mere brugervenlig.

Derudover bliver det muligt at gøre MitID-appen lydløs, samtidig med at der er lyd på telefonen.