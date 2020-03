Pizzamand hjælper ramte familier: Tilbyder gratis mad hver dag

Pizzamanden i Brædstrup vil nu give tilbage til det lokalsamfund, der har støttet ham i 15 år.

Derfor har bestyreren af Pizza Master, Gökhan Sisman, i et opslag på Facebook søgt efter familier, der er økonomisk ramt af coronakrisen.

Dem tilbyder han en madordning i den kommende tid frem mod 1. maj, så de stadig får noget at spise.

- Vi skal stå sammen i den her tid. Jeg har været i Brædstrup i 15 år, hvor folk har støttet mig. Nu giver jeg tilbage, det er det mindste, jeg kan gøre, siger Gökhan Sisman til TV2 ØSTJYLLAND.

Hans tilbud er målrettet familier, der på grund af COVID-19 er økonomisk trængte som følge af fyring eller sygdom.

Siden opslaget blev lagt op lørdag aften, har fem familier meldt sig på banen.

Læs også Få dine varer bragt ud - sammen med pizzaen

- De får nu dagligt pizza eller andet herfra. Der er tale om fem familier med mor, far og en to-tre børn. Dem kan vi godt klare at give gratis mad til, fortæller bestyreren.

Pizza Master er ligesom mange andre i restaurationsbranchen ramt af coronavirussen, men forretningen går nogenlunde, og der er stadig noget at lave.

Gökhan Sisman bestyrer pizzeriaet, der ligger i Bredgade i Brædstrup. Ægefællen Ilkay Sisman står som ejer. Foto: Google Street View

Også derfor vil han gerne støtte andre, der har det lidt svært.

Den gode gerning har fået en hel masse roser med på vejen i den lokale Facebook-gruppe 'Det sker i Brædstrup og omegn'.

Os, der indtil videre ikke er i den situation, kan hjælpe ved at handle en ekstra gang hos Gökhan.

- Hvor er det flot af jer Gökhan. Du er sgu en dejlig mand med hjertet på rette sted, skriver en borger blandt andre.

- Os, der indtil videre ikke er i den situation, kan hjælpe ved at handle en ekstra gang hos Gökhan. Han laver nu også noget lækkert mad, lyder det fra en anden.

02:01

VIDEO: For at vise at Italien stadigvæk er andet end Covid-19 - uddeler en pizzeria-ejer i Aarhus også gratis pizza. Indslaget er fra den 10. marts.