Pizzeria bringer varer ud sammen med din pizza

En nummer 14 med chili og hvidløg, to liter mælk og seks ruller toiletpapir.

Sådan kan bestillingerne snart komme til at lyde hos Baba's Pizza & Grill i Galten.

Pizzeriaet har nemlig iværksat et nyt initiativ, hvor de tilbyder at købe og bringe varer ud til folk, der bestiller pizza med levering.

- Først og fremmest er det fordi, der er mange, som ikke kan komme ud af deres hjem grundet den her virus. Vi har også haft en situation, hvor en kunde ringede og bestilte en pizza og sagde, at han ikke kunne komme ud og hente den, så vi skulle stille den på dørmåtten, siger Jasmin Kassem Ayade, som hjælper til i pizzariaet, som hendes mand er medejer af.

- Så tænkte vi, at det kunne være en ide at tilføje det her med, at man kan få bragt varer ud sammen med sin mad.

Koster ikke ekstra

Baba's Pizza & Grill tager ikke ekstra betaling for at bringe varer ud sammen med pizzaerne, så kunderne skal altså kun betale varernes pris.

- Det er bare et positivt initiativ fra vores side. Det er inklusive i den pris, vi oprindeligt tager for udbringning, siger Jasmin Kassem Ayade.

Pizzeriaet ligger omkring 100 meter fra en Netto, og det er der, varerne vil blive handlet, fortæller Jasmin Kassem Ayade til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi startede officielt med det i går, hvor vi kom på den her ide, og så skrev vi det på Facebooksiden for Galten. Vi har fået super positive tilbagemeldinger. Det er virkelig blevet taget godt imod, siger hun.

På initiativets første dag var der dog ikke nogen, der valgte at gøre brug af tilbuddet.

- Det er forholdsvis nyt, men det kan godt være, det kommer, siger Jasmin Kassem Ayade.