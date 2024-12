Konservative vil have atomkraft - et sted i Aarhus er en oplagt placering

Der skal være tale om danskproduceret atomkraft, og årsagen er, at det går for langsomt med at få bygget den vedvarende energi i Danmark, hvor eksempelvis det historisk store udbud på havvindmøller i Nordsøen i sidste uge måtte udskydes, fordi ingen ville byde på det.

- Jeg forstår godt, at det kan være svært. Vi er jo blevet tudet ørerne fulde med, hvor farlig kernekraften er. Men teknologien har udviklet sig. Og vi bliver nødt til at sætte noget andet i stedet for fossile brændsler. Hvis vind og sol er nok, bring it on, super duper. Men at vi bare holder en bestemt teknologi ude, det har jeg meget svært ved at se fidusen i, siger hun til mediet.

Det afføder dog det helt store spørgsmål om, hvor i Danmark kernekraftværkerne skal ligge? Eller sagt på en anden måde: Hvem skal have kernekraftværkerne som nabo?

Mona Juul kan ikke svare på det i interviewet, men hun henviser til, at man skal have eksperter til at se på, hvor det ville være fornuftigt.

Hun fortæller dog, at hun ikke forestiller sig, at det bliver nødvendigt at bygge kraftværker "lige op ad huse".

Andre har dog et bud på, hvor atomkraftværkerne kan ligge.

Lokale atomkraftværker til virksomheder

Det gælder blandt andre Kärnfull Energi, som er et energiselskab, der leverer strøm til danskere, der udelukkende kommer fra svenske atomkraftværker.

De har også et selskab i Sverige, som arbejder med at bygge netop atomkraftværker, og her er de ikke bange for at placere dem tæt på beboelse.

Selskabet bygger deres atomkraftværker med finansiering fra virksomheder, som kraftværkerne så efterfølgende leverer strøm til.

De to atomkraftværker, som Kärnfull er ved at bygge i Sverige, skal blandt andet kobles op på lokale datacentre.

Datacentre har nemlig brug for strøm alle døgnets timer, og afbrydelser må ikke finde sted, som når solen ikke skinner på solceller, eller når vinden ikke blæser på en vindmølle.

- Det er det, vi har set i USA, hvor Google, Amazon, Meta og Microsoft alle har været ude og lave aftaler med selskaber, der udvikler atomkraft og sige: "Når vores nye datacentre er færdige, så vil vi gerne have et atomkraftværk til at stå ved siden af", siger kommunikationschef hos Kärnfull Energi Danmark, Johan Christian Sollid.

Dermed ikke sagt, at datacentret sluger al den strøm, der bliver produceret på atomkraftværket. Det bliver nemlig også koblet på elnettet og "stabiliserer" nettet i området, fortæller han.

Kan bygges midt i København

Debatten om atomkraft handler ofte om, at man ikke vil være nabo til et atomkraftværk. Men ifølge Johan Sollid skal man se det som en gevinst.

- Det er også et spørgsmål om at kunne levere til et nærområde. Kig på de eksisterende kraftvarmeværker, for eksempel Studstrupværket, Avedøreværket og værket i København (Amagerværket, red.). De skal jo udfase de her kul- og biomasseanlæg.

- Der kan man bruge de eksisterende elledninger, transformatorstationer og fjernvarmerør, og det minimerer jo omkostningerne til atomkraftværket betydeligt, fordi man ikke skal til at anlægge det igen.