17-årig julemand bestormet af henvendelser

Han er ikke, som julemænd er flest. Christian Thomasen er nemlig kun 17 år. Alligevel skrev han for nylig ud i Odders lokale Facebook-gruppe for at høre, om nogen ville have besøg op til jul. Her havde han forventet et par henvendelser, men han blev overrasket. For siden da er det væltet ind med reaktioner og beskeder fra folk, der gerne vil leje den unge julemand til et besøg. - Jeg har været overrasket over, hvor mange der har booket. Der er tæt på 20, så det bliver travlt, siger Christian Thomasen.

Christian på sin første opgave som julemand. Dengang i et finskinspireret kostume - det er siden skiftet ud med et mere traditionelt. Foto: Privat

Han tager både rundt 23. og 24. december inden maden. - Da jeg var lille, kunne jeg godt selv lide, når julemanden kom forbi, så jeg synes, det er helt fint at bruge min juleaften på det. Det begynder lidt sent ved mine bedsteforældre, så jeg tænkte, at det kunne jeg lige så godt gøre, så nogle andre kan få lidt juleglæde, siger han Har haft sin debut Idéen kom fra faren, René Thomasen, der har en virksomhed, hvor han leverer lys og lyd. I den forbindelse er han flere gange blevet spurgt, om han kender en, der kan være påskehare eller julemand.

Og da sønnen nu er blevet 17 år, foreslog han, at han tog tjansen. Det var Christian Thomasen klar på, og han har da også allerede haft sin debut til en firmajulefrokost. - Det er hyggeligt, og de levede sig ind i det, som om jeg var julemanden. Så det bliver bare sjovere, når det er børn, siger den unge mand, der til daglig går i 10. klasse. Må lukke for bookinger Med ti dage til juleaften vidner diverse lokale Facebook-grupper da også om, at flere østjyder håber at få fint besøg af manden med hue og skæg. Hos virksomheden Lej en klovn, der ligeledes står for udlejning af julemænd i det meste af landet, kalder indehaver Per Jørgensen efterspørgslen for "vanvittigt". Derfor opfordrer han også til, at man til næste år booker sin julemand allerede i oktober eller start november for at være sikker på et besøg, lyder det.

Per Jørgensen peger også netop på alderen på den typiske julemand, som noget der kan give udfordringer med lange arbejdsdage, og derfor hilser han den 17-årige velkommen i branchen.