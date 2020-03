Spisesteder i kamp for at overleve: Her er der take-away og udbringning

Coronokrisen har ramt restauranter, caféer og andre i samme branche hårdt. De er alle blevet pålagt at lukke, og det har fået rigtig mange steder til at kigge mod andre salgskanaler end vanligt.

For i et forsøg på at komme gennem de svære tider, tilbyder en lang række kendte østjyske spisesteder nu enten take-away eller udbringning.

For at hjælpe dem vil vi på TV2 ØSTJYLLAND give et overblik over stederne i denne artikel og på vores Facebook-side.

På sidstnævnte håber vi på jeres hjælp. Bud endelig ind i tråden med spisesteder, du ved fortsat har åbent på anden vis end fysisk i deres lokaler.

Danmarks bedste bøfsandwich to go

Et af de populære spisesteder, som fortsat har åbent for take-away, er Rasse Skovpølser i Skanderborg.

Her er man især kendt for sine bøfsandwiches, der af De Brune Riddere for nylig blev kåret som Danmarks bedste.

Også den store restaurantkæde Flammen tilbyder take-away fra blandt andre sine østjyske afdelinger i Aarhus, Randers og Horsens.

Kylling & Co, som er kendt for sine sandwiches og ovnstegte kyllinger, leverer lige til døren fra sin afdeling i Randers.

Kunderne står pludselig i kø

Et spisested, vi også i fredags fortalte om, er Restaurant Pøt Mølle ved Frijsenborg Slot nær Hammel.

Her mistede ejeren over én mio. kr. i selskaber på blot et døgn efter en af Mette Frederiksens første udmeldinger.

Siden har stedet så haft stor succes med at tilbyde take-away, og det fortsætter man med den kommende tid.

Her er der også fortsat åbent

Svostrup Kro nær Gudenåen ved Silkeborg rammes ekstra hårdt, fordi stedet i længere tid også har været plaget af oversvømmelser.

Her er der dog fortsat take-away, ligesom der også er eksempelvis hos Meineche's i Grenaa, Folkebistroen i Odder og The Burger Koncept i Silkeborg.

Nogle steder lukker helt

I Østjylland findes dog også restauranter, der har valgt at lukke helt ned for at undgå den mindste risiko for smittespredning.

Det drejer sig blandt andre om Chez Tony i Aarhus og Gasfabrikken i Horsens.

Selv med take-away er Chez Tony et samlingssted for mange i Aarhus og omegn, og vi er derved nødt til at tage ansvar. Chez Tony, Aarhus

- Selv med take-away er Chez Tony et samlingssted for mange i Aarhus og omegn, og vi er derved nødt til at tage ansvar, skriver førstnævnte på Facebook.

- Vi har valgt at lukke helt, da vi ikke har et godt setup til mad ud af huset i små bestillinger, lyder det fra Gasfabrikken på selvsamme medie.