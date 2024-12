Mange er så ramt, at de må sygemelde sig: - Jeg havde svært ved at huske navnene på mine egne børn

Det kom som et lyn fra en klar himmel.

16. december 2023 gik den dengang 42-årige Siff Stephenson fra Aarhus i seng som det, hun selv kalder en "sprudlende kvinde".

Morgenen efter vågnede hun op som en helt anden. Hendes krop var hævet på grund af væske. Hun havde ondt i led og knogler. Hendes ben skreg af nervesmerter.

Og hendes hjerne føltes som grød, fortæller hun til TV 2.

- Jeg kunne ikke snakke eller formulere almindelige sætninger. Ville jeg sige telefon, sagde jeg kat. Der var endda dage, hvor jeg havde svært ved at huske navnene på mine egne børn.

De næste seks uger sov hun knap nok. Et par timer hver tredje nat kunne det blive til, fortæller hun.

Siff Stephenson, der er selvstændig jordemoder, havde derfor ikke andet valg end at lukke sin klinik på ubestemt tid.

Og hun er langt fra den eneste kvinde i overgangsalderen, der har været nødt til at reducere sin arbejdsindsats eller ligefrem blive væk på grund af symptomer.

For eksempel viser en ny undersøgelse fra fagforeningen FOA, at over halvdelen af deres medlemmer, der er i overgangsalderen, påvirkes negativt af gener på arbejdet.

14 procent er endda så hårdt ramt, at de har været nødt til at sygemelde sig fra jobbet.

Går i uvished i flere år

I tre måneder var Siff Stephenson sat fuldstændig ud af spillet. Hun kunne ikke arbejde og isolerede sig fra venner og familie.

Alt imens blev hendes mand nødt til tage ekstra arbejde ved siden af sit normale fuldtidsarbejde for at få økonomien til at løbe rundt, fortæller hun.

- Ingen kunne fortælle mig, hvornår jeg ville begynde at sove igen. Hvornår jeg ville stoppe med at have så ondt i kroppen. Eller hvornår min appetit ville vende tilbage.

Siff Stephenson var i kraft af sin uddannelse som jordemoder dog aldrig i tvivl om, at hun var gået i overgangsalderen.

Men mange kvinder kan gå i flere år uden at vide, hvad der er galt med dem.

Det skyldes blandt andet, at det først er for nyligt, at man er begyndt at anerkende overgangsalderen som et reelt problem, fortæller sygeplejerske Sanne Gottlieb.

Hun er ejer af virksomheden Menokonsult, som tilbyder rådgivning om kvinders overgangsalder.

- Der hersker stadig en meget forstokket og gammeldags holdning til overgangsalderen. Hidtil har man kun tænkt, at det handlede om hedeture, men hjernen kan faktisk blive så påvirket af faldet af østrogen, at det kan påvirke kvindens ydeevne, siger hun til TV 2.

Sundhedsvæsenet er ikke gearet

Faktum er da også, at omkring en tredjedel af kvinder i overgangsalderen oplever symptomer, der er så voldsomme, at de forstyrrer deres daglige liv.

Symptomerne spænder over alt fra hedeture og humørsvingninger til hjernetåge og hjertebanken. Men det er ikke unormalt, at de bliver forvekslet med stress – af kvinderne selv såvel som sundhedsvæsenet – forklarer Sanne Gottlieb.

Det var blandt andet tilfældet for 46-årige Louise Juul. Hun nåede at gå flere måneder med sine symptomer, før det stod klart for hende, hvad der var egentlig galt.

Inden da havde hun været nødt til at tage orlov fra sit arbejde som gymnasielærer, da hun ikke følte, at hun var i stand til at varetage det.

- Det har været frustrerende. Altså virkelig frustrerende, fordi man søger i blinde. Jeg har haft en fornemmelse af, at folk troede, at jeg var ved at blive skør, fortæller Louise Juul.

Hun var både forbi egen læge og gynækolog, før en anden gynækolog nævnte overgangsalderen som et bud.

Det er ifølge overlæge Søs Wollesen, der har sin egen klinik, hvor hun rådgiver om overgangsalderen, et godt eksempel på, at det danske sundhedsvæsen på nuværende tidspunkt ikke er gearet til at håndtere de mange gener forbundet overgangsalderen.

- Vores uddannelse inkluderer det ikke, og der er meget lidt forskning på området. Mange anser det bare som en naturlig del af livet – en fase. Det er det også for nogle, men for andre er det rigtig hårdt, forklarer hun.

Koster milliarder

Det er dog ikke kun sundhedsvæsenet, der mangler viden om emnet.

Herhjemme er det nemlig de færreste virksomheder, der tilpasser sig kvinders overgangsalder, fortæller Sanne Gottlieb, der også tilbyder virksomheder undervisning i kvinders overgangsalder.

Hun understreger dog samtidig, at der det seneste år er kommet flere til. For det koster ikke kun kvinderne, men også samfundet dyrt.

- Jeg synes, at det er bekymrende og problematisk, at vi ikke italesætter det på arbejdspladsen. Det kan godt være, at kvinderne ikke er syge, men de har det godt nok heller ikke let, lyder det fra Søs Wollesen, der ligeledes underviser virksomheder i overgangsalderen.