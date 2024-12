Målløse efter afsløringer: Det ligner svindel med børn

Det er alvorligt, at botilbuddet Lector Care, ifølge socialtilsynet, bevidst har vildledt tilsynet og kommuner om anbragte børn og unge. Det vurderer, Eva Naur, lektor i socialret på Aarhus Universitet. - Det er jo langt ud over det, som i virkeligheden er socialret. Det virker som svindel, og det her er helt uden for skiven. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Der er ingen regler i socialretten, forvaltningsretten eller barnets lov, som på nogen måde kan gøre det her acceptabelt, vurderer Eva Naur.

Reaktionen kommer efter, at TV2 Østjylland har fortalt, hvordan uanmeldte tilsynsbesøg har afsløret det private botilbud Lector Care og manden bag, Mohammed Halloum, i at flytte rundt på anbragte børn og unge mellem sine virksomheder, Lector Care og Consult LC. Botilbuddet Lector Care med base i Hinnerup har blandt andet vildledt ved at fremsende anbringelseskontrakter, der skulle være underskrevet af anbringende kommune, men som pågældende kommune slet ikke har været bekendt med, fremgår det af dokumenterne. I kontrakterne - som kommunerne altså ikke kender til - påstår Lector Care, at anbragte unge skulle være akutanbragt, selvom de ifølge kommunerne er anbragt efter helt andre paragraffer. De akutanbragte børn er flyttet over i hans anden virksomhed, Consult LC, der netop arbejder med akutanbragte børn. Til forskel fra andre former for anbringelser fører socialtilsynet ikke tilsyn med akutanbringelser og borgerens trivsel. Her er det alene op til den anbringende kommune at føre et såkaldt personrettet tilsyn. TV2 Østjylland har forelagt kritikken for eks-direktør og ejer, Mohammed Halloum. Han forklarer, at der intet nyt er i sagen og afviser, at han har vildledt socialtilsynet og foretaget svindel. Derudover er kritikken også forelagt kritikken for Lector Care og Lektor Cares bestyrelsesformand, Lars Emil Reinhold Andersen, der ikke ønsker at svare på, om der er foregået svindel i virksomheden.

Efter socialtilsynet har haft sine kritiske øjne på Lector Care, er Mohammed Halloum udtrådt som direktør i efteråret - men han driver fortsat Consult LC.

Grænser til svindel Socialtilsynet konstaterer skriver i deres tilsynsrapporter og notater, at de flere gange møder anbragte børn på adresser, hvor de ikke skulle have været. Et barn viser sig at være anbragt i en bolig, som slet ikke er godkendt til ophold. En 15-årig dreng viser sig at være anbragt i Consult LC, selvom den anbringende kommune ikke kender til den virksomhed. Og der er kontrakter, som hverken kommuner eller tilsyn kender til. Det er nogle af eksemplerne, der ligger til grund for en krads kritik, som børne- og ungehjemmet har fået fra Socialtilsyn Midt.

"Specialister i kriminalpræventivt arbejde" Lector Care er et bosted for unge, og er ifølge det danske virksomhedsregister blevet stiftet i sommeren 2023. Selskabet er hjemmehørende i Hinnerup, men har anbragt borgere forskellige steder rundt om i Østjylland. Ifølge firmaets LinkedIn-profil er medarbejderne og ledelsen i firmaet specialister i kriminalpræventivt arbejde med unge, der udviser kriminalitetstruet adfærd. Målgruppen for er børn og unge i alderen 11-18 år og er godkendt til at modtage seks borgere.

Eva Naur, lektor i socialret på Aarhus Universitet, kalder sagerne for meget alvorlige. - Det øger absolut mistanken om, at der er noget, som Lector Care ønsker at skjule, og at der er noget, der grænser til svindel, vurderer hun og fortsætter: - Anbringelsesstedet kan jo ikke flytte barnet over i en akutanbringelse, så er der jo i hvert fald ude i svindel, siger Eva Naur.

Svar på kritik fra Mohammed Halloum Undertegnede gør opmærksom på, at denne udtalelse alene er på vegne af Consult LC. Endvidere gør jeg opmærksom på, at der intet nyt er i denne sag, som undertegnede tidligere har besvaret. Undertegnede afviser enhver form for bevidst vildledning. Undertegnede har tidligere erkendt, at der mod slutningen af ledelsesperioden forekom formalia fejl. Disse fejl opstod blandt andet som følge af et betydeligt fravær forårsaget af en alvorlig sygdomsperiode i den nærmeste familie. Mht. postulatet om såkaldt "fiktiv kontrakt", så bedes Tv2 Østjylland venligst foretage en korrektion af dette, da det ganske enkelt ikke er sandt og faktuelt ikke er korrekt. Undertegnede er rystet og berørt over Tv2 Østjyllands grundløse anklager samt forsøg på at skade undertegnedes integritet og omdømme. Sådanne personlige angreb og forsøg på karaktermord er ikke blot ubegrundede, men også helt uacceptable og ligger langt under det niveau, der bør præge en saglig og professionel dialog. Undertegnede ønsker ikke at stå model til disse urimelige grovheder, og vil opfordre til en mere konstruktiv tilgang, frem for personlige angreb. Undertegnede ønsker at understrege med stor vægt, at der under undertegnedes ledelsesperiode ikke på noget tidspunkt har været tilfælde, hvor borgere har lidt overlast. Tværtimod var de fleste borgere i trivsel og velanbragte. Undertegnede er stolt af det socialpædagogiske arbejde, der er blevet udført, og som har været en central del af undertegnedes ledelsesfokus sammen med borgernes og medarbejdernes trivsel. Det er derfor dybt beklageligt og stærkt berørende for undertegnede, at enkelte juridiske fejltagelser samt journalistiske fordrejning og politisk vinkling har fået lov til at overskygge det værdifulde og dedikerede socialpædagogiske arbejde, som undertegnede og medarbejderne har udført. /Halloum

Det kritiske syn på sagen deler Hanne Hartoft, der er lektor i social- og børnenet ved Aalborg Universitet.

Hun hæfter sig blandt andet ved, at Lector Care stod overfor en potentiel tvangslukning. I efteråret truede Socialtilsyn Midt med at lukke Lector Care, da de mente, ledelsen havde forsøgt at vildlede dem. Kort efter stoppede Mohammed Halloum som direktør i firmaet, og en truende lukning bliver erstattet af et skærpet tilsyn. - Det er meget alvorligt - og fjerner jo fuldstændig tilliden til stedets ledelse. Hvis ikke lederen havde trukket sig, ville det være grundlag for at trække godkendelsen til stedet, siger Hanne Hartoft. Lektor Hanne Hartoft vurderer, at det er særligt alvorligt, at de private firmaer ikke har orienteret anbringende kommuner om, hvor de anbragte børn har befundet sig. - Kommunen skal til enhver tid vide, hvor børnene er, da det er kommunens ansvar at børnene ydes omsorg. Hvis jeg var kommune og oplevede at dette skete, ville jeg som udgangspunkt have mistet tilliden og ville ikke kunne bruge dette bosted. Ifølge Eva Naur er det særligt de kommuner, der anbringer børn og unge hos Lector Care og Consult LC, der bør have en skærpet opmærksom på sagerne. - Uanset om man skal helt derud, hvor man mener, at der er sket et brud på straffeloven, så vil jeg da i hvert fald som anbringende kommune få undersøgt, om jeg er blevet svindlet rent økonomisk, om kommunen har krav på få en eller anden form for tilbagebetaling eller erstatning, vurderer Eva Naur. - Det er ægte mennesker Virksomheden Lector Care har base i Hinnerup, men ifølge TV2 Østjyllands kortlægning, har der været anbragt unge flere steder i det østjyske. Blandt andet i Glesborg i Norddjurs Kommune, hvor naboer til et gult sommerhus har fortalt om uro, utryghed og bekymringer.

Kirsten Ernstsen fik nye naboer i juli. Så begyndte flere måneder med kaos og bekymringer.

Naboerne har fortalt, at de blev oplyst af ansatte, at de kom fra Lector Care, men den nuværende ledelse i Lector Care afviser at have stået på lejekontrakten, men henviser til Consult LC, som Mohammed Halloum fortsat er direktør i. Én af dem, der har fulgt sagerne om de mystiske botilbud tæt, er byrådsmedlemmet Aleksander Myrhøj (SF) fra Norddjurs Kommune. - Som forælder rammer det mig da lige i maven, det her er nogens børn. Det er ægte, levende mennesker. Det her er ikke en kasse med engangsplastiskhandsker eller et eller andet. Og jeg synes, at det er vildt foruroligende, og jeg har ekstremt svært ved at se, hvor retssikkerheden er henne for børnene, men også forældrene, siger Aleksander Myrhøj, der er formand for Børne- og Ungeudvalget i kommunen.

Han ser flere problemer i, at tilsyn og kommuner ikke har været orienteret godt nok om, hvor de anbragte børn har været. - Hvis man skulle forestille sig, at der ikke var grundlag for anbringelse, så skal barnet jo hjemgives hurtigst muligt, det kan du jo heller ikke, hvis du ikke kan finde barnet, siger han og fortsætter: - Den måde man helt bevidst har udnyttet huller i lovgivningen med det fifleri. Jeg synes, at det bliver værre og værre. Og vi startede fra et sted, der er ret skidt. Og jeg har svært ved at forstå, at nogen kan få sig selv til det. Udvalgsformanden har sammen med borgmester, Kasper Bjerregaard (V), skrevet brev til både socialminister Sophie Hæstorp og Østjyllands politidirektør med deres bekymringer for børn, at der er anbragte i ikke-godkendte tilbud flere steder i Norddjurs Kommune. - Jeg tænker, at det er grænsende til vanvittigt, og det burde ikke finde sted. Det, at vi har tilsynsinstanser, er jo lige præcis det, der skal gøre, at vi kan sikre, at vi som samfund kan stå på mål for, hvor de her børn opholder sig, og hvordan de har det, og hvilket pædagogisk tilbud de får. Så at de bevidst vildleder tilsynet, det er jo voldsomt skræmmende. Efter TV2 Østjylland har beskrevet de kritisable forhold, er social- og boligminister, Sophie Hæstorp Andersen, indkaldt til samråd i sagen. TV2 Østjylland har forsøgt at foretage et interview med Lector Cares eks-direktør og ejer, Mohammed Halloum. Han er ikke vendt tilbage med svar.