Ekspert vurderer 5 tips til bekæmpelse af skægkræ

- Spørgsmålet er, hvor "væk" er. For de bevæger sig jo et andet sted hen, siger han.

Salpetersyre kan have samme effekt, forklarer han og peger på, at det samme gør sig gældende ved for eksempel myrer, der kan holdes på afstand med kanel, kaffe og peber.

- Vi ved, at ildelugtende og kraftige dufte er noget, de her dyr ikke kan lide. Så derfor kan det sagtens få skægkræene til at forsvinde, siger Claus Schultz.

En læser har haft succes med at placere en skuresvamp gennemvædet i eddikesyre på et stykke stanniol i skabet under køkkenvasken. For lugten fra eddike skræmmer dyrene væk.

2. Edderkopper

Et andet læsertip er at lade et andet lille dyr blomstre for at komme skægkræene til livs. For hvis bestanden af jagtedderkopperne – der også er kendt som husedderkopper – vokser, vil de spise skægkræene.

Den model er også effektfuld, vurderer Claus Schultz.

- Det er jo en form for biologisk bekæmpelse, og det ved vi også virker, siger Claus Schultz.

Han peger dog på, at man i så fald skal være klar på, at der er et andet kriblende dyr i ens hjem.

- Og så kan det være svært at styre. For det er ikke sikkert, at edderkopperne vil bevæge sig ind i alle sprækkerne, hvor skægkræene er, siger han.