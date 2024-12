Hvad gemmer sig under juletræet? Særligt én ting overrasker

Slutspurten for julegaveindkøb nærmer sig, og igen i år er der blevet kigget nærmere på danskernes julegaveindkøb. Tal fra både Dansk Erhverv, prissammenligningssiden Pricerunner og Ønskeskyen viser, at særligt tre varegrupper ser ud til at fylde hos danskerne: Sko, tøj og legetøj.

Det overrasker mig, at den er så populær nu Brian Kjer Sommer, forbrugeranalytiker hos Pricerunner

I Dansk Erhvervs analyse af online julegaveindkøb svarer 58 procent af de adspurgte, at de vil købe gaver inden for kategorien 'Tøj, sko og accessoires'. - Jeg er ked af at sige det, men igen i år ser vi de samme julegavehit. Det er tøj, sko og legetøj – og også elektronik, som mange køber i black friday-perioden, siger Niels Ralund, der er e-handelsdirektør hos Dansk Erhverv.

Hos Ønskeskyen er tøj både populære kategorier hos drenge og piger under 18 år og hos mænd, mens hjemmesko er blandt de mest populære ønsker for kvinder. Og søgehistorikken hos Pricerunner for 1. til 9. december viser, at der bliver søgt 70 procent mere på sko end sidste år. I år er det sko fra UGG og Adidas, der dominerer søgetendenserne. Pricerunner kan ikke vurdere, om folk rent faktisk køber de ting, de søger på, og om de ønsker sig dem til jul. Men tendenserne stemmer overens med de forgange juleperioder, siger Brian Kjer Sommer, der er forbrugeranalytiker hos virksomheden. Også her er elektronik også "altid" populært, siger han. Alligevel er der et produkt i kategorien, der skiller sig ud på listerne. Produkter skiller sig ud Han undrede sig nemlig over at se, at en babyalarm fra mærket Neonate ligger i topti blandt de produkter, der er blevet søgt mest på i prisklassen 1000 og 2500 kroner. - Det overrasker mig, at den er så populær nu. Når jeg går tilbage i tiden og kigger på vores tal, har babyalarmer ikke før været populære at søge på omkring jul. Det bliver sjovt at se, om det er, fordi der kommer et babyboom.

Til gengæld overrasker det ham ikke, at Apple Airpods optræder flere gange med forskellige versioner af de populære høretelefoner på Pricerunners liste over de 30 mest søgte produkter. Hos Ønskeskyen er Airpods Pro også det mest populære ønske for mænd. - Airpods og generelt høretelefoner bliver der altid søgt meget på under julehandlen – det er ikke usædvanligt. Jeg tror, at det handler om, at folk er meget mærketro – hvis man har Apples iPhone, vil man have Airpods, fordi de er lavet til at passe sammen. Produkterne optræder på listerne sammen med blandt andet køkkenmaskiner og tennissokker, men overordnet set er det altså især sko og legetøj, der er de populære kategorier, siger han. Tager man blikket væk fra, hvilken type af produkter der ser ud til at dominere julegaveindkøbene, og i stedet kigger på prismærket, bemærker både Niels Ralund og Brian Kjer Sommer, at tingene ser ud til at blive anderledes i år. Ser "klar tendens" På søgestatistikkerne kan Brian Kjer Sommer se "en klar tendens" i, at der nu generelt bliver søgt mere på varer, der er dyrere end de forgangne juleperioder, hvilket kan tyde på, at der vil blive brugt flere penge på julegaver. Den samme tendens gør sig gældende i analysen fra Dansk Erhverv. De seneste år har stigende leveomkostninger og en større tendens til at købe brugte gaver ellers gjort et indhug i forbruget, siger Niels Ralund.