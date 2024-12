Dyrehave lukket efter angreb: Nu udskydes genåbningen

For nu tredje gang i 2024 kommer en ny melding fra Marselisborg Dyrehave, som siden september har været lukket for besøgende. Det skete efter en ældre kvinde en søndag formiddag blev angrebet af en hjort og kom alvorligt til skade. Samtidig har flere af Marselisborg Dyrehaves gæster ikke kunne dy sig for at fodre havens hjorte. Det var ellers meningen, at dyrehaven igen skulle være åben for gæster i december, men mandag kommer Aarhus Kommune med en anden melding. En af grundene til den længere lukning er, at bestanden fortsat skal reguleres. - Vi åbner ikke dyrehaven som annonceret i december. Og det er, fordi vi mangler at få nogle af vores dyr ud herindefra. Og det skal vi have noget ro til, siger Stefan Boldsen Hansen, der er arealansvarlig i Marselisborg Dyrehave.

Der har tidligere været episoder, hvor folk er endt på skadestuen og har fået blå mærker på grund af aggressive dådyr. Det håbede man at komme til livs med fodringsforbuddet, men nu må man lukke parken helt.

En anden grund er dog, at man til genåbningen gerne vil kunne holde ordentligt opsyn i området, og sørge for, at gæsterne ikke fodrer dyrene. Og det er der ikke mandskab til i julen, hvor der forventeligt ville være mange gæster. - Og det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kan åbne i julen, så man kan få en juletur, som man plejer. Men vi har ikke mandskab eller mulighed for at være her hen over julen. En mindre flok Stefan Boldsen Hansen fortæller, at sygdom har været medvirkende til, at man ikke har fået skudt så mange dyr i flokken, som man gerne ville, for at holde bestanden nede. - Vi har hele tiden haft en tanke, en idé, en forhåbning om at få flere dyr ud, end vi plejer. Og vi har taget en god del af vores dyr ud allerede. - Men vi har været lidt udfordret af noget sygdom, og vi skal jo også have dyrlæge og slagter, og vi skal også kunne afsætte kødet. Så det har givet lidt udfordringer, især også når det er de mængder, vi snakker om.

Spis madpakken uden for hegnet, så man ikke fremprovokerer noget unødvendigt Stefan Boldsen Hansen, arealansvarlig i Marselisborg Dyrehave

Tilbage i februar i år så kommunen sig nødsaget til, at det skulle være endegyldigt slut med fodring i Marselisborg Dyrehave, som ellers har været tilladt siden åbningen i 1933. Men det forbud bliver altså langt fra respekteret af alle. Vi står her jo, fordi dyrehaven har været lukket for andet år, efter at nogle gæster er kommet i karambolage med nogle af dyrene herinde. Hvorfor skal den åbnes igen? - Den skal åbnes, fordi det er et stort tilløbsstykke i Aarhus Kommune. Det er en af top tre-attraktionerne i Aarhus, og derfor skal den ikke lukke permanent. - Vi tror på, at publikum herude sagtens kan gå sammen med dyrene, og at dyrene sagtens kan gå sammen med publikum. Fodring leder til konfrontationer Når man fra Aarhus Kommune har gjort dyrebestanden væsentligt mindre, er håbet også, at de stressede situationer, hvor dyr har angrebet mennesker på besøg, ikke vil opstå. - Men det er klart, at hvis der er nogen, der har noget mad med ind, så kommer dyrene tæt på. Jeg vil ikke sige, at man bliver angrebet, men dyrene kommer tæt på. Derfor er der en stor og fed streg under den advarsel, som Stefan Boldsen Hansen kommer med nu. - Det er virkelig ingen fodring, fordi det er dét, vi ser, som leder til de her konfrontationer.

En hjorteflok holder sig på afstand mandag, hvor TV2 Østjyllands journalist så dem på afstand udenfor havnen.