Regnskov mister p-pladser: - Efter COVID-19 er en løsning livsnødvendig

Randers Regnskov har en ideel placering i hjertet af byen tæt på det hele. Men når det kommer til parkeringspladser, er det ikke helt ligetil.

- Som situationen er nu, er forholdene tålelige – ikke gode, men til at holde ud. Der er trods alt en parkeringsplads, hvor der er betaling på dele af året, siger direktør for Randers Regnskov, Henrik Herold, til TV2 ØSTJYLLAND.

I forbindelse med at Hvidemøllebroen skal rykkes nogle meter for at give plads til elektrificeringen af togstrækningen mister Randers Regnskov op mod halvdelen af parkeringspladserne ind mod regnskoven. De bliver optaget til afsætningsplads for arbejdet med banen.

Henrik Herold arbejder på at finde en løsning på de manglende parkeringspladser. Foto: Annelene Petersen/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix

Henrik Herold er nu opsat på at finde en løsning på, hvor de kan skabe parkeringspladser til deres gæster, når byggeriet går i gang til efteråret – og det er endnu vigtigere nu, end da han sendte et forslag til Randers Kommune for en måned siden.

- Situationen med COVID-19 gør, at det er en livsnødvendighed for os med nok parkeringspladser. Vi kommer til at skulle have mange besøgende de kommende år for at komme ovenpå efter denne her krise - derfor skal der være styr på parkeringspladserne, inden byggeriet begynder, siger han.

Svært at flytte mennesker

Ifølge Henrik Herold ville man nok godt kunne finde de 1000 parkeringspladser, de har behov for i nærheden af regnskoven, hvis man gik området efter - men det fungerer ikke at sprede gæsterne på parkeringspladser rundt om i byen.

- Folk bliver utrygge i det sekund, de kommer til en fremmed by, og så hjælper det ikke, hvis vores gæster ovenikøbet ikke har adgang til en overskuelig parkeringsplads, siger regnskovsdirektøren.

Randers Regnskov har i dag to separate parkeringspladser, og det er allerede ikke altid nemt for gæsterne at finde dertil.

- Vi må fysisk have en person stående derude og guide folk i, hvor de skal køre hen, fordi folk ikke ved, at der er pladser bagved Gasværksbroen. Det er svært at transportere mennesker, og det bliver endnu sværere, hvis pladserne bliver spredt rundt omkring i byen, siger Henrik Herold.

Forslag sendt til kommunen

For en måned siden sendte Henrik Herold et forslag til Randers Kommune om, hvor man kan placere en ny parkeringsplads. Han har foreslået Justesens Plæne og Brotoften, som er der hvor Radio ABC ligger.

- Jeg ved godt, at Justesens Plæne er noget helt specielt, og at mange bruger den, men området har alt det, en parkeringsplads har brug for, siger regnskovsdirektøren og fortsætter:

- Det er nok mere realistisk – faktisk en fantastisk mulighed - at vi kan placere den ved Brotoften. Der har jeg allerede kontakt til dem, der ejer noget af området.

Det er her ved Brotoften, Henrik Herold gerne vil have en parkeringsplads til Randers Regnskov. Foto: Google Maps

Men selv hvis det lykkes at få etableret en parkeringsplads ved Brotoften, så er der stadig et stort kommunikationsarbejde med at få guidet gæsterne dertil, som skal foregå ved hjælp af skiltning.

- Vi skal have sat skilte op for regnskoven ved afkørslen for Randers S i stedet for ved Randers C. Det er nødvendigt for at få folk ind til byen på den rigtige side af broen. Derudover skal der være skilte for hver femte meter lige så snart gæsterne er trådt ud af deres biler, siger Henrik Herold.

Løsning inden efterårsferien

Henrik Herold fortæller, at han er i en positiv dialog med Randers Kommune og i fællesskab forsøger de at finde en løsning. En løsning som gerne skal være klar inden efterårsferien alt afhængig af, hvornår byggeriet starter.

- Der skal være styr på det inden efterårsferien, fordi det er en kæmpe stor uge for Randers Regnskov. Hvis byggeriet først går i gang efter uge 42, så kan vi udskyde det til, at der senest skal være en løsning klar til uge 7 næste år.