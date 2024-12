Fyret efter milliardskandale: Politikere er rystede over, at advokathus igen er hyret ind

Selv om de blev smidt på porten, er advokatselskabet Bech-Bruun nu igen advokat for Aarhus Kommune. Bech-Bruun er ét af fem selskaber, der efter et udbud har fået en såkaldt rammeaftale med kommunen. Beskeden var ellers ikke til at tage fejl af i januar 2024: Aarhus Kommune skulle ikke længere samarbejde med advokatselskabet. I november 2023 blev Bech-Bruun dømt i Højesteret for at have hjulpet en tysk bank, der svindlede den danske stat i den såkaldte udbyttesag. - Advokatfirmaet Bech-Bruun har udvist en eklatant mangel på dømmekraft og medvirket til at påføre det danske samfund meget store tab ved at medvirke i udbytteskatte-skandalen, udtalte daværende borgmester Jacob Bundsgaard i januar 2024 på kommunens hjemmeside og tilføjede: - Opsigelsen er samtidig et generelt signal til vores rådgivere og samarbejdspartnere, om hvilke forventninger vi har til vores forretningsforbindelser.

Bech-Bruun blev i Højesteret dømt for at have rådgivet en tysk bank, der havde erkendt groft bedrageri af den danske stat for 1,1 milliarder kroner. Dommen inkluderede en erstatning til staten på 400 millioner kroner plus renter.

Det var ved Højesteret på Slotsholmen i København, at Bech-Bruun blev dømt. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Nyt udbud - samme resultat Aftalen mellem Aarhus Kommune og Bech-Bruun sluttede efter en opsigelsesperiode formelt i slutningen af april 2024. Der blev sidenhen lavet et advokatudbud for en ny periode, og her er Bech-Bruun altså igen endt med at få en aftale om juridisk bistand. I en orientering til Aarhus Kommunes økonomi- og erhvervsudvalg fremgår det, at de i alt fem selskaber, der har fået en aftale, har "...afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet"," står der i orienteringen.

Her er kommunens advokater Det er disse fem selskaber, der skal bistå Aarhus Kommune i fremtiden: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab.

DAHL Advokatpartnerselskab.

DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab.

Molt Wengel Advokatpartnerselskab og Civitas Advokater P/S (Konsortium).

Poul Schmith / Kammeradvokaten I/S. Kilde: Aarhus Kommune arrow-down

Men i Økonomi- og Erhvervsudvalget rystes der på hovedet. Både formand og næstformand er ikke glade for, at Bech-Bruun igen kan sende regninger til kommunen. - Det undrer mig, at vi kan smide dem ud for syv måneder siden, og at de nu er tilbage i folden, siger udvalgsformand Jesper Kjeldsen (S). Udbuddet blev afgjort i november, og den nye rammeaftale med Bech-Bruun trådte i kraft 1. december. Jesper Kjeldsen mener, at byrådet og kommunen kan stå med et troværdighedsproblem, når Bech-Bruun igen skal repræsentere kommunen. - Den ene måned smider vi dem ud, og den anden måned er vi tvunget til at arbejde sammen med dem. Det er ikke med min gode vilje, at vi gør det, siger Jesper Kjeldsen.

Ingen tillid Også næstformanden i Økonomi- og Erhvervsudvalget er kritisk over for, at Aarhus igen skal samarbejde med Bech-Bruun. - Jeg har det noget ambivalent med det. Man må jo sige, at de har et blakket ry, siger Metin Lindved Aydin (R). Har du tillid til Bech-Bruun som kommunens advokat? - Nej, det har jeg faktisk ikke. I Metin Lindved Aydins øjne er den kultur, der muliggjorde Bech-Bruuns kriminelle rådgivning, ledelsens ansvar. Og da flere ledende skikkelser stadig er i selskabet, kan han ikke stole på det. Det, han dog knytter noget håb til, er, at Bech-Bruun i hans øjne vil passe mere på. - Vi ved, at Bech-Bruun vil være meget opmærksom på at optræde mere moralsk og etisk. Ikke kun i sager for Aarhus Kommune, men i det hele taget. Der er en projektør-kegle, der peger på dem nu, siger Metin Lindved Aydin. Vandt i Højesteret for kommunen Hverken Jesper Kjeldsen eller Metin Lindved Aydin kender til eksempler i Bech-Bruuns tidligere arbejde for Aarhus Kommune, der skulle give anledning til utryghed. Opgaver, der allerede var i gang hos Bech-Bruun, da aftalen udløb, fik lov til at fortsætte. Så sent som oktober 2024 repræsenterede advokatselskabet også Aarhus Kommune og andre parter i en sag i Højesteret. En sag, som i øvrigt faldt ud til fordel for kommunen. Men det er altså ikke afgørende for de kritiske politikere. - Jeg er ret sikker på, at de er gode til det, de laver. Nogen af dem har så været ekstra dygtige til at finde "loopholes" (smuthuller, red.), så man kan presse penge ud af den danske stat. Det, synes jeg simpelthen, er moralsk forkasteligt, siger Jesper Kjeldsen.

Udvalgsformanden har nu bedt forvaltningen om information om, hvordan Bech-Bruun kunne ende med at komme ind i varmen efter fyringen. Han vil også forhøre sig om, hvilket spillerum politikerne og kommunen har i forhold til Bech-Bruun. - Jeg respekterer reglerne, jeg respekterer loven, jeg respekterer de rammer, vi har. Men jeg er jo også politiker, og vi er sat i verden for at lave nogle andre rammer en gang imellem. Derfor vil jeg gerne spørge, hvad vi har af politisk manøvrerum, siger han. Og så håber Jesper Kjeldsen, at sagen kan få folks øjne op for, hvordan udbudsreglerne kan bane vejen for en situation som den, Aarhus Kommune står i nu. - Vi har med én af de største svindelsager i danmarkshistorien at gøre, hvor Bech-Bruun er dømt for under et år siden. Det er problematisk, at vi som byråd er tvunget til at arbejde sammen med dem, siger Jesper Kjeldsen. Også udvalgsformand Metin Lindved Aydin kalder på, at udbudssøgere bør vurderes på emner som etik og moral. - Det er ærgerligt, at vores udbudsregler er så rigide, at vi ikke i højere grad kan selektere på de parametre. Der er simpelthen ikke nogen checkbox, der hedder "Etik og moral," siger han.

