Boghandler kæmper sig igennem krisen – har succes med særligt koncept

Rigtig mange butikker forsøger sig i disse COVID-19 tider med forskellige tiltag for at holde dampen og handlen oppe. Og samtidig yde god service over for kunderne. I Hadsten har den lokale boghandler ramt plet med et nyt koncept.

Indehaveren Marie-Louise Kannerup oplever nemlig, at mange bliver væk fra boghandleren af frygt for at møde andre, som kan sprede coronasmitten. Det er der nu en løsning på.

- Vi giver folk en unik mulighed for stadig at komme ud og ose lidt og have en almindelig hverdag, uden de skal forholde sig til andre kunder og frygt for smitte, siger Marie-Louise Kannerup til TV2 ØSTJYLLAND.

Mange benytter sig af tilbud

Helt konkret åbner hun butikken op kun for ét hold kunder fra én person til 10 inklusiv hende selv. Her kan de så i en halv time stille og roligt gå rundt og shoppe som sædvanligt.

Konceptet blev skudt i gang søndag fra kl. 10, og der var faktisk flere, som benyttede sig af det. Både børnefamilier, ægtepar og en enkelt mor alene.

Marie-Louise Kannerup vil gå så langt som til at sige, det var en succesfuld første dag.

- Jeg er glad for den måde, det er blevet modtaget på. I de fire timer, jeg kørte med det søndag, var der kunder i de tre af dem, fortæller boghandleren.

Holder butikken ren

Inden kunderne kommer, har hun sørget for at tage alle mulige forholdsregler som afspritning af inventar, og der er håndsprit til rådighed i butikken.

Når så den halve time er gået, bliver kunden låst ud igen, og så bliver der gjort klar til, næste hold kan komme ind til den private shopping-session.

Eneste krav for at kunne booke en halv time for sig selv i forretningen er, at man køber for minimum 400 kroner.

- Selvfølgelig er det rart med en indtægt i en tid, hvor kunderne ikke ligefrem står i kø. Men det er mindst lige så vigtigt for mig at sende et signal om, at vi lokale butikker gør, hvad vi kan for fortsat at yde en god service, siger Marie-Louise Kannerup til TV2 ØSTJYLLAND.

Åbner efter lukketid

Hun har ingen webshop, så i stedet er dette tilbud om privatshopping og et andet om levering af varer fra boghandleren sat i søen.

I denne uge er det efter normal lukketid fra kl. 17.30, at kunder kan booke en halv time alene blandt alle bøgerne. Tre hold har indtil videre meldt deres ankomst.

- Jeg oplever, at mange skal købe artikler til hjemmekontoret, og så er der også nogle familier, der mangler bøger til at holde børnene beskæftiget. De har sikkert også svært ved at forstå, de ikke bare kan handle ind, som de plejer. Det kan de så i den halve time med deres forældre, siger Marie-Louise Kannerup.

I Østjylland er hun langt fra den eneste erhvervsdrivende, der forsøger sig med alternative koncepter for fortsat at kunne levere og sælge til kunderne.

Kommer til kunderne

Eksempelvis i det centrale Aarhus, hvor tøjbutikken S.T. Valentin er begyndt at bringe varerne helt hjem til kunderne.

- Når det lige pludselig bliver tomt i byerne, og kunderne ikke kommer ind i butikken, så svigter omsætningen også, siger medejer af butikken, Nikolaj Valentin, til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor er de to ejere nu begyndt at tænke i alternativer: 'Når kunderne ikke kommer til os, må vi komme til dem'.

'Godt det ikke er Black Friday'

Derfor har butikken nu opfordret deres kunder til at skrive, hvis de ønsker personlig levering. Og så kører de to ejere selv ud til kunderne med deres varer.

- Jeg har fået leveret tøj og sko, og det har jeg alligevel ikke prøvet før. Jeg tror, de (ejerne, red.) er glade for, at det ikke er Black Friday i dag, lyder det fra en af kunderne.

For butikken er tiltag som dette vigtigt.

- Det er sindssygt vigtigt, at vi sørger for at holde hjulene i gang i den her tid, så alt ikke ryger i lockdown og går fuldstændig i stå. Fordi det er det værste, der kan ske, siger medejer Nikolaj Valentin.

De to butiksejere, Nikolaj Valentin og Steffen Larsen, må tænke kreativt i en corona-ramt hverdag, hvor der bliver færre og færre kunder. Derfor er de nu begyndt selv at køre ud til kunderne for at levere varerne.