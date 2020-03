Vrede kommentarer får butik til at lukke, selv om den gerne må holde åbent

- Det har faktisk været en udmærket dag. Vi har solgt ok, men nu lukker vi butikken ned.

Ordene kommer fra ejeren af butikken Profil Art i Horsens, Dorthe Thorstein, onsdag eftermiddag.

Tirsdag aften lagde hun ellers et opslag op på Instagram, hvor hun meddelte, at butikken holder åbent som vanligt.

Vi syntes, det var det rigtige at holde åbent, og på den måde forsøge at bidrage til, at der også fortsat kommer både moms- og skatteindtægter i statskassen. Dorthe Thorstein, butiksejer.

Det gjorde hun, efter at statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde tirsdag aften gjorde klart, at det kun er butikker, der ligger i storcentre og overdækkede arkader, der skal lukke.

- Vi havde egentlig forventet, at alle ville få besked på, at de skulle lukke. Men da vi havde hørt statsministerens tale, og det stod klart, at detailhandelsbutikker ikke skulle lukke, med mindre de ligger i et storcenter eller i en overdækket arkade, så syntes vi, det var det rigtige at holde åbent, og på den måde forsøge at bidrage til, at der også fortsat kommer både moms- og skatteindtægter i statskassen, siger Dorthe Thorstein.

Negative kommentarer strømmede ind

Beslutningen blev dog ikke lige vel modtaget af alle brugere på sociale medier.

I løbet af kort tid begyndte negative kommentarer at strømme ind.

- Der blev blandt andet skrevet, at vi var egoistiske og nærmest uansvarlige, at det ikke var fair overfor dem, der var tvunget til at lukke deres butikker, og at vi kun holdt åbent for personlig profit, fortæller butikkens webshopansvarlige medarbejder, Marie Louise Hansen til TV SYD.

Der blev skrevet, at vi var egoistiske og nærmest uansvarlige, at det ikke var fair overfor dem, der var tvunget til at lukke deres butikker, og vi kun holdt åbent for personlig profit. Marie Louise Hansen, webshopansvarlig.

- Der var også nogle, der skrev, at de ikke ville handle her bagefter, at de ville ikke støtte os, hvis vi valgte at holde åbent, og at det allerede var noget, ”man talte om derude”, supplerer Dorthe Thorstein.

Allerede onsdag morgen meldte Dorthe Thorstein derfor ud på Instagram, at onsdag var sidste åbningsdag foreløbigt i den fysiske butik. Det oprindelige opslag blev fjernet, og i stedet er der nu lagt et opslag op med overskriften: ”Vi lytter til jeres bekymringer og lukker den fysiske butik”.

Gågaden i Horsens er stort set tom. Butikkerne lukker selvom de ikke behøver. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Salt i såret hjælper ikke

Hos City Horsens fortæller citychef Michael Kongsmark, at Profil Art ikke er den eneste butik i landet, der har fået en shitstorm på sociale medier, fordi de holder åbent.

- Hver morgen mødes 60-70 citychefer til et onlinemøde for at diskutere tiltag og erfaringer i den situation, vi står i her, og de fleste har to-tre butikker, der har været udsat for det samme, fortæller Michael Kongsmark til TV SYD.

Butikkerne har ikke gjort noget forkert, så det er lidt ærgerligt, at der sidder nogen derude og kommer med dén slags kommentarer. Michael Kongsmark, citychef.

- Butikkerne har ikke gjort noget forkert, så det er lidt ærgerligt, at der sidder nogen derude og kommer med dén slags kommentarer, siger Michael Kongsmark.

Han konstaterer, at det er en kritik mod små butiksejere, som bestemt ikke hjælper lige nu.

- Den enkelte butiksejer er jo presset på sit levebrød nu og her, det er der ingen tvivl om. De ved ikke, hvad fremtiden kommer til at bringe. Og samtidig skal nogen så forholde sig til, at der er borgere, som måske – hvem ved – har været rigtig gode kunder hos én – der pludselig kommer og smider en gang salt oveni såret. Det er jo ikke det, vi har behov for i den her tid, siger Michael Kongsmark til TV SYD.

Man bliver ked af det

Dorthe Thorstein er ked af, at beslutningen om at holde åbent har fået så meget kritik på de sociale medier.

- Vi har jo taget alle de forholdsregler, vi skulle. Vi sørger for afstand mellem kunderne og tilbyder sprit og håndvask. Det er det, der gør det lidt skræmmende, og man bliver ked af det, for vi føler virkelig, at vi har gjort alt, hvad vi kunne, siger Dorthe Thorstein.

Marie Louise Hansen (tv) holder nu butikkens webshop åben, og her vokser trafikken. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Hun fortæller, at folk fra flere af de omkringliggende butikker onsdag kom ind og gav udtryk for, at de var glade for, de ikke havde nået at lægge et lignende opslag op om, at de holdt åbent.

- Der er flere butikker her i gågaden, der vælger at lukke ned nu, selvom de ikke behøver det, siger Dorthe Thorstein.

Det er dog ikke kun negative kommentarer fra kunder, der får butikkerne til at lukke frivilligt. Mange af dem har stort set ikke haft kunder at betjene den seneste uges tid.

Dorthe Thorstein lagde onsdag dette opslag ud efter kritik på de sociale medier. Foto: Udklip fra Instagram

Håber det bedste

- Foreløbig holder vi lukket til den 30. marts. Jeg sender mine medarbejdere hjem med løn, og så må vi se, hvad der bliver til mig selv, siger Dorthe Thorstein til TV SYD.

Dorthe Thorstein har ikke haft tid til at undersøge, om hun kan få del i de kompensationsordninger, der er vedtaget de seneste dage, når hun vælger at lukke ned frivilligt.

- Vi vil stadigvæk være her, og folk kan få fat i os. Vi vil have vores webshop åben, men der kæmper vi jo en kamp blandt de store. Så vi prøver alt, vi kan, og vi har de mest fantastiske kunder, som virkelig er loyale – og det er de normalt også på Instagram og Facebook. Men folk er lidt på barrikaderne i øjeblikket. Det er de godt nok. Man skal ikke træde meget ved siden af, siger Dorthe Thorstein.

