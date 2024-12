Tonstung cykelbro løftet over motorvej - nu skal anden halvdel på plads

Netop nu er etableringen af den nye 60 meter lange og 350 tons tunge cykelstibro i gang over mortorvej E45 ved Horsens Vest.

Her skal den i fremtiden forbinde den nye bydel Bygholm Bakker og Lund.

Natten mellem Mandag og tirsdag blev første broelement løftet på plads og om få timer - natten mellem tirsdag og onsdag - løftes andet og sidste element på plads.

Sådan foregår det

Arbejdet foregår ad to omgange, hvor de 175 tons tunge broelementer en ad gangen køres fra Silkeborgvej - hvor de er støbt - og ned på E45 i løbet af aften- og nattetimerne.

Den 60 meter lange cykelstibro skal monteres på fundamenter på hver side af motorvejen samt en bropille i midterrabatten.

Det foregår ved, at to mobilkraner samarbejder om at løfte og dreje broen samt lægge den på plads på bropillen og fundamenterne.

Herefter er der nedtagning af kranerne og fastgørelse, inden motorvejen kan åbne normalt for trafik igen, oplyser Vejdirektoratet.

Trafikale udfordringer

I forbindelse med etableringen af cykelstibroen har Vejdirektoratet været nødsaget til at spærre for til- og frakørsel 56a Horsens V og flytte al trafikken skiftevis over i den anden side af motorvejen. Derfor vil det have indflydelse på trafikken natten over.

De forventer dog, at al arbejdet med montering, nedtagning af kran og fastgørelse senest vil være færdigt, så motorvejen kan åbne normalt for trafik med to farbare spor og begge ramper onsdag morgen klokken 6. Derfor giver det også en minimal indvirkning på trafikken onsdag.

Det er endnu uvist, hvornår man vil kunne cykle hen over den nye cykelbro. Det vil dog senest være, når den nuværende bro fra Silkeborgvej henover E45 bliver revet ned i 2026.