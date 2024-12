John cykler årligt 7000 kilometer til og fra arbejde

- Det er et dagligt åndehul, hvor jeg bevæger mig, og samtidig får jeg mulighed for at reflektere over dagen. Det er enormt givende for mig.

John Böhme Dybkjær fra Ans øst for Kjellerup er en mand i god form – en form, som til dels er kommet af hans glæde ved at transportcykle frem og tilbage til sit arbejde på Silkeborg Gymnasium.

Sparer en bil nummer to

Danskerne kører bil, som aldrig før - og på bare ti år er, er der kommet cirka 135.000 flere biler på vejene i Region Midtjylland. Mange husstande nøjes ikke længere med bare én bil, men har også skaffet sig en bil nummer to og i nogle tilfælde endda en tredje.

Hvis ikke John Böhme Dybkjær cyklede på arbejde, så havde han med sin familie været nødt til at have en bil nummer to. Og selvom cyklingen ikke alene er årsagen til, at de har fravalgt en ekstra bil, har den gjort beslutningen lettere.

Men der er også andre fordele, som motiverer til jernhesten, fortæller han:

- Man slipper for alt det bøvl, der kan være med offentlig transport. Det er god motion, og så er det jo også godt for vores omgivelser, at vi ikke sætter os ind i bil hver gang, vi skal fra A til B.

Håber at inspirere

Selvom gymnasielæreren fra Ans håber, at der gradvist bliver flere danskere, der transporterer sig ligesom ham, så prøver han ikke aktivt at overbevise nogen. Han håber dog, at han med sin cykel kan være med til at inspirere andre til at gøre det samme.

Men han forventer det ikke.

- Jeg kan godt forstå, hvis folk vælger bilen. Når man bor uden for de større byer, så er strækningerne bare lange, siger han og fortsætter:

- Og hvis man ikke vil cykle, så er bilen den eneste mulighed, hvis man ikke vil være afhængig af busserne – og de kører bare ikke særlig tit, og ofte er det med en masse omkørsel undervejs.

Det er en realitet som stjæler tid i hverdagen, og for ham giver cyklen en højere grad af fleksibilitet.