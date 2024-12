Her tester man fremtidens skraldespand

- Det gode er, at den ikke syner af mere, og den fylder ikke mere i gaderummet end en traditionel skraldespand af samme størrelse, siger Magnus Vilstrup Andersen, sektionsleder for Veje & Trafik i Randers Kommune, til TV2 Østjylland.

Der har førhen stået en større affaldscontainer i området, der binder gågaden sammen med resten af byen.

- Det er et naturligt sted, at skulle af med noget affald, når man forlader gågaden, siger Magnus Vilstrup Andersen.

Og det er derfor, at netop Østervold bliver et forsøgsområde for den nye komprimerende affaldsskakt, men der er dog allerede flere undervejs til bylivet i størrelserne 90 og 210 liter.

Afhænger af solens stråler

Skraldespanden er udstyret med solceller på toppen, som alene skal holde gang i maskineriet samt sikre, at affaldet kan blive klemt sammen.

- Så skal skraldespanden helst kunne holde til det strømforbrug, der er, indtil der kommer sol igen, siger Magnus Vilstrup Andersen.

Blandt andet derfor har man fra kommunens side valgt at placere skraldespanden netop her, hvor den har et relativt højt funktionsniveau. Og så vil man sikre, at den kan køre en hel sæson igennem uden problemer.

Er det ambitiøst nok at køre testperioden på én type eller på én skraldespand lige netop her?

- Vi har valgt ud fra et forsigtighedsprincip at nøjes med en enkelt for at få testet det af. Jeg mener egentlig, at det er tilstrækkeligt, at få det testet med den her.

Der er for nuværende ikke sat nogen dato på, hvor længe testperioden på Østervold kommer til at foregå, inden man vil begynde at udrulle den nye skraldespand andre steder i byen.