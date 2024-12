Forældre er rystede efter knivoverfald på teenager

En helt almindelig folkeskole i Horsens er efterladt i chok. En 15-årig elev fra 9. klasse blev tirsdag eftermiddag stukket med en kniv på gangen, mens hans var i skole på Bankagerskolen i det sydlige Horsens. Det var ifølge Sydøstjyllands Politi to drenge på henholdsvis 15 og 16 år, der stod bag overfaldet, der gav det 15-årige offer snitsår i begge skuldre og i venstre albue.

Der går i alt 740 elever på Bankagerskolen. Foto: SpotFoto

Det har skabt rystelser, at en helt almindelig skoledag for en folkeskoleelev på den måde kan ende som et sandt mareridt. - Jeg tror - som alle andre mennesker - at vi er meget rystede over, at sådan noget kan ske på en dansk folkeskole, siger Jonas Lund Jørgensen, der er formand for skolebestyrelsen på Bankagerskolen. Han har selv børn, der går i 0. og 4. klasse på skolen. Selvom hændelsen har rystet ham, har han ikke mistet tillid til skolen, og han er heller ikke nervøs ved at have sine børn der. - Når det er sagt, så er jeg og bestyrelsen helt trygge ved at sende vores børn afsted i skole, og jeg har også et indtryk af, at både skoleledelsen og kommunen har taget hånd om den her sag. Som jeg kan forstå det, er det en politisag, som behandles på den måde, siger Jonas Lund Jørgensen og afslutter: - Det er en ulykkelig hændelse, men det påvirker ikke mit samlede syn på skolen.

Elever er mødt ind Eleverne på Bankagerskolen er onsdag morgen mødt ind som normalt. Både psykologer og SSP-medarbejdere er tilstede for at støtte elever, der måtte have behov for det. - Hvis nogle af de unge har brug for at snakke om det her - uanset om de har oplevet noget, hørt om det, eller kender nogen - så er vi her. Det fylder meget, når der sker sådan noget, siger Jan Asmussen, der er viceungdomsskoleleder i SSP i Horsens. Ifølge politiet kendte de tre unge mennesker hinanden, og der er ikke noget i den nuværende efterforskning, der peger på, at det skulle være banderelateret. Selvom sådan en hændelse kunne få én til at tro, at det er blevet farligere at være ung, så er det ikke Jan Asmussens oplevelse, at der skulle være mere kriminalitet blandt de unge i byen. - Det er voldsomt, men heldigvis er det på ingen måde et generelt billede, og det er også første gang, vi oplever sådan en voldsom ting her, siger Jan Asmussen. - Men, det gør det selvfølgelig ikke mindre ulykkeligt, når det sker.

Ikke grund til at være bange Jan Asmussen fortæller, at SSP vil være til stede på Bankagerskolen hele dagen, og at man vil blive der, så længe der er behov for det. Han fortæller videre, at der har været "store reaktioner" fra de unge indtil nu, men at det har været stille og roligt. - Jeg synes, de har en meget forståelig reaktion, men den er stille og rolig. Hele udskolingen har været samlet her til morgen og har fået en fælles orientering af skolelederen om, hvad der er sket, og der har de også fået fortalt, at der er mulighed for at snakke. Så vi forsøger på bedste vis at tage hånd om det og lægge låg på de spekulationer og tanker, der kan opstå i sådan en situation, siger Jan Asmussen. De to drenge på 15 og 16 år er blevet anholdt og fremstilles onsdag klokken 12.00 i grundlovsforhør ved Retten i Horsens. Jan Asmussen oplever det som positivt, at det er gået så hurtigt. - Efter alt at dømme er det lynhurtigt lykkedes at få fat i de to gerningsmænd, så der er ikke grund til at være bange for, at der sker andet, siger han. Herunder giver vi dig seneste nyt i sagen: