Silkeborg-boss forventer klart flertal bag klubsalg

Han er ikke blind for, at der har hersket lidt uro omkring klubben , siden ledelsen 19. november meddelte i en fondsbørsmeddelelse, at den var enig med Trivela Group om et salg.

- Vi respekterer, at aktionærerne skal stemme efter deres egen overbevisning, men de signaler, vi har fået fra kredsen af større aktionærer, er meget positive. Min forventning er, at salget bliver vedtaget med et ret massivt flertal, siger Kent Madsen.

Det er multiklubejerskabet Trivela Group, der står klar til at købe 80 procent af aktierne i klubben for cirka 162 millioner kroner.

Det sker, hvis to tredjedele af den tilstedeværende aktiekapital stemmer ja til et salg af klubben på en ekstraordinær generalforsamling.

Med udsigt til salget af Silkeborg blev bevægelsen "Bevar Silkeborg IF" skabt. Forud for onsdagens afstemning har over 6100 personer skrevet under på en støtteerklæring mod salget af den indtil nu lokalejede fodboldklub.

Ikke overrasket

Fanmarkeringerne har gjort indtryk på Kent Madsen, og han har forståelse for de bekymringer, fansene har luftet. Den samme sunde skepsis havde Silkeborgs ledelse nemlig i forhandlingerne med de potentielle købere.

- De mest skeptiske fans er også de dygtigste til at råbe højest. Deres skepsis har ikke overrasket mig. Når det viser sig, at det Silkeborg IF, de kender, også er der i morgen, næste år og året efter, håber jeg, at røgen lægger sig.

- Jeg har forståelse for, at der er bekymringer. Vi har i modsætning til fansene haft mulighed for at drøfte alle forhold med de måske kommende storaktionærer, og derfor er vi fuldstændig trygge, siger Kent Madsen.

En af fansenes bekymringer er, at de nye ejere tænker kortsigtet og ikke skyr nogen midler i jagten på hurtig profit.

Den frygt prøvede Benjamin Boycott, der er administrerende direktør i Trivela Group, at mane i jorden, da han mandag deltog på et debatmøde med cirka 200 fans på Jysk Park.

- Jeg forstår, hvad en fodboldklub er. Det er mere end en forretning. Det løber igennem generationer og i folks blod og hjerte. Det er ikke noget, der bliver taget let på. Vi investerer meget forsigtigt i fodboldklubber.

- Silkeborg IF har været her længe før, jeg blev født, og vil være her længe efter, jeg er væk. Jeg forstår, at det er noget vigtigt og meget meningsfuldt, vi måske får chancen for at være en del af, sagde Benjamin Boycott ifølge Midtjyllands Avis, der havde arrangeret debatmødet.

Kent Madsen deltog også i debatmødet. Her mærkede han fansenes store engagement og passion for Silkeborg, imens han forsøgte at besvare deres spørgsmål.

- Efterfølgende har jeg læst i forskellige kommentarer, at mange af dem, som kom med en skepsis, var lidt mindre skeptiske efter at have hørt vores måske kommende storaktionær fortælle om idéer, planer, og hvad de står for, siger Silkeborg-direktøren.

Skal være fuld enighed

Trivela Group sidder i forvejen på den bestemmende ejerandel i tre andre fodboldklubber: engelske Walsall FC, irske Drogheda FC og Trivela FC fra Togo.

Udsigten til at blive en del af et flerklubsejerskab har gjort Silkeborgs fans bekymrede for, at spillere kan flyttes rundt mellem klubberne i Trivela Groups portefølje uden hensyntagen til den enkelte spiller eller klubs bedste.

Det har Silkeborgs nuværende ejerskab også været bekymret for. Derfor er det indskrevet i en ejeraftale, at der skal være fuld enighed mellem hele ejerskabet, hvis en spiller skal handles imellem Silkeborg og en af hovedaktionærens andre klubber.

- Spillere kan kun skifte mellem Silkeborg og en af de øvrige Trivela-klubber, hvis vi, der ejer de sidste 20 procent af Silkeborg, er enige. Det har vi papir på.

- Man har set andre flerklubsejerskaber, hvor nogen har mistet gode spillere i utide eller fået spillere ind uden det påkrævede niveau. Hos os bliver det den sportslige ledelse, der afgør, hvem der skal ud og ind - akkurat som det har været hidtil, siger Kent Madsen.

Den ekstraordinære generalforsamling begynder klokken 17.