100 kroner stykket: Alle ville have en del af det gamle stadion

Tirsdag aften var folk i hobetal taget til Ceres Park i Aarhus med værktøjskassen under armen for at få en lille del af det gamle stadion med hjem.

Ceres Park havde nemlig indbudt til, at man i aftentimerne - som et sidste visit på det gamle stadion - kunne komme og snuppe et sæde med hjem.

Den mulighed tog fodboldklubben Hornslet IF imod.

- Måske 90 procent af alle fodboldspillere i Hornslet holder med AGF, så det kunne ikke være andre sæder, siger Anders Fensbæk, der er bestyrelsesmedlem i Hornslet IF og én dem, der tirsdag aften havde taget turen til stadion.

- Det kan noget helt specielt, at vi kan videreføre noget fra det her stadion og ud til vores egen klub.

Den enes affald - den andens guld

En ny tribune var årsagen til, at Anders Fensbæk og Hornslet IF var nogle af dem, der altså var mødt op på Ceres Park denne kolde og mørke december-aften for at få fingre i plastiksæder.

- Vi er ved at se, om vi kan skaffe 150-160 sæder, som vi kan bruge til at opføre på vores eget stadion. Vi har et ønske om at bygge en tribune, siger Anders Fensbæk.

Som samarbejdsklub for AGF ser fodboldklubben Hornslet IF det som en oplagt mulighed for at slå to fluer med ét smæk: Både at kunne ære AGF som klub og udbygge sin egen tribune.

Men selvom Anders Fensbæk som bestyrelsesmedlem er glad på klubbens vegne over muligheden, vækker det personligt noget specielt i ham som AGF-fan.