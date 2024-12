Troels Lund Poulsen erkender hårdt politisk år som formand

Det har været et hårdt år for Venstres formand, Troels Lund Poulsen.

Det erkender han søndag i et nyhedsbrev, hvor han deler sine tanker om sit første år som partiformand.

- Mit første år som formand har været fyldt med hårde bjergetaper, og der måtte gerne have været lidt flere flade etaper undervejs. Det har været et temmelig hårdt politisk år for mig, fordi der er sket så mange ting, lyder det i nyhedsbrevet.

I løbet af året er Venstre gået tilbage i meningsmålingerne. I maj ville kun 7,7 procent af vælgerne stemme på partiet, viste en måling fra Voxmeter. Ved valget i 2022 fik Venstre 13,3 procent af stemmerne.

Siden er Venstre dog gået en smule frem, og i den seneste måling fra Voxmeter stod Venstre til at få 10,6 procent af stemmerne.

Ved EU-valget i juni blev Venstres mandater også halveret.

Troels Lund Poulsen overtog formandsposten i efteråret sidste år, da tidligere formand Jakob Ellemann-Jensen meldte sig ud af dansk politik.

Samtidig overtog han posten som forsvarsminister.

I nyhedsbrevet skriver ministeren, at han aldrig havde tænkt, at han skulle være formand for Venstre.

- Det har været en stor omvæltning, og jeg skal også ærligt indrømme, at det ikke har været nemt. Til tider har jeg været usikker på, om jeg kunne udfylde rollen, skriver han.

Ifølge Troels Lund Poulsen stod han indtil sin nye rolle som formand "lidt i baggrunden".

- Jeg var ham, der var god til det politiske arbejde. Det lidt nørdede, skriver han i nyhedsbrevet.

Søndag er det også to år siden, at Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne dannede en flertalsregering over midten.

Siden da har regeringen dog mistet flertallet. Den seneste meningsmåling fra Voxmeter viser opbakning fra omkring en tredjedel af vælgerne.

Det skyldes også udtalelser fra daværende Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen, har politisk kommentator Hans Engell tidligere sagt til Ritzau.

- Vi skal ikke glemme, at det var en valgkamp, hvor man fra de blå partier ville have Mette Frederiksen i en rigsretssag. Og så endte Venstre med at gå i en regering, hvor hun blev statsminister, sagde han.

Det samme erkender Troels Lund Poulsen i sit nyhedsbrev.

- Ja, der har tidligere været stor debat om vores regeringsdeltagelse. Men vi kan se, at vi gør en forskel.

- Vi får vores politik gennemført, fordi vi i Folketinget og på ministerholdet arbejder koncentreret, dedikeret og seriøst, lyder det.