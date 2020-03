En bøn til østjyderne: Pas på vores skraldemænd

Både morgenmad, frokost og aftensmad spises for manges vedkommende hjemme på matriklen i disse dage, og der bliver brugt lidt mere af alt i hjemmet.

Når det er brugt op, eller når det ikke længere skal bruges, smider man det ud. Når posen er fyldt ryger den som sædvanligt ud i skraldecontaineren – og så glemmer man alt om den.

Ude af øje, ude af sind.

Men i en tid med smittefare og ekstra meget affald er der altså grund til at tænke en ekstra gang over, hvordan man smider sit affald ud.

Skraldemændene har ekstra meget at se til for tiden. De samler to tons mere affald ind om dagen end normalt.

AffaldVarme Aarhus kommer nu med en bøn til sine kunder – hjælp os med at beskytte skraldemændene, både deres helbred og deres ryg.

- Hvis skraldemændene bliver syge, kan vi stå i en kritisk situation – så er der ikke nogen til at indsamle al det skrald, der forresten er meget mere af lige nu, siger direktør i AffaldVarme Aarhus, Bjarne Munk Jensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Opfordringen lyder: Slå knude på jeres poser med restaffald og stil skraldespanden ud til fortovskanten, hvis du kan.

Affald kan smitte

Grunden til at det er vigtigt at slå knude på sine poser med affald er, at der er en smittefare, hvis posen ikke er lukket og skraldet ryger ud på fortovet. Så skal skraldemanden til at samle det op, og det kan være et problem.

- Hvis skraldemanden skal rydde op efter en pose, der ikke har været lukket, kommer personen i kontakt med affald, der i værste tilfælde kan smitte ham med COVID-19, siger direktøren i AffaldVarme Aarhus.

Det gælder dog ikke for genanvendeligt materiale, da det vil blive kørt på forbrændingen, hvis det er i en lukket skraldepose – så det skal man endelig ikke binde knude på ifølge direktøren.

Hvis din skraldespand ser ud som denne, bliver den ikke tømt.

Derudover påpeger han, at selvom man har mere affald for tiden, så må man ikke bare smide poser i skraldespanden, så den bliver så fyldt, at den ikke kan lukkes.

- Man må ikke bare proppe, så låget står åbent – både af hygiejniske og smittemæssige årsager – hvis man gør det, bliver den ikke tømt. Har man brug for at få hentet mere skrald, kan man købe et sækkemærke elektronisk og stille en ekstra sæk ved siden af skraldespanden.

To tons mere skrald om dagen

Det er ikke kun smittefare, der er et problem for tiden.

Skraldemændene, der samler affald ind i AffaldVarme Aarhus’ område, har indsamlet to tons mere skrald om dagen end normalt i denne periode, hvor folk er hjemme på grund af situationen med COVID-19.

Det er en kæmpe hjælp, hvis de af vores kunder, der kan, stiller skraldespanden ud til fortovskanten. Bjarne Munk Jensen, direktør AffaldVarme Aarhus

Normalt indsamler skraldemændene 14 til 15 tons skrald om dagen, så det er altså cirka 13 procent mere end normalt.

- En skraldemand går normalt 15 til 18 kilometer på en vagt, og når nu der er meget mere affald, så er der også mere at slæbe på. Derfor er det en kæmpe hjælp, hvis de af vores kunder, der kan, stiller skraldespanden ud til fortovskanten, siger Bjarne Munk Jensen og fortsætter:

- Så kan vores skraldemænd både skånes lidt, og de kan tømme skraldespandene hurtigere.

Når skraldespanden er blevet tømt, skal man huske at stille skraldespanden tilbage på plads.