Mystiske kontrakter om børn: Direktør afsløret i at vildlede kommuner og tilsyn

De to private virksomheder, Lector Care og Consult LC, som Mohammed Halloum har stiftet, er for alvor kommet under lup. Det viser tilsynsrapporter og notater fra Socialtilsyn Midt, som TV2 Østjylland har fået aktindsigt i.

Et barn viser sig at være anbragt i en bolig, som slet ikke er godkendt til ophold.

Naboerne til firmaernes aktiviteter i et sommerhus i Glesborg i Norddjurs Kommune, har også over for TV2 Østjylland berettet om ødelagte biler, truende adfærd, politiudrykning, råben og skrigen, kaos og bekymringer.

Svaret falder på trods af, at Lector Cares stifter, Mohammed Halloum, tidligere over for Randers Amtsavis har bekræftet, at sommerhuset er brugt af netop Lector Care.

- Vi har ikke kendskab til lejeaftalen for det pågældende sommerhus, og de må derfor rette henvendelse til lejeren, lyder det i et mailsvar fra en unavngiven person fra Lector Care, der er sendt til TV2 Østjylland.

Er det i firmaet Lector Care ApS, der drives som et privat botilbud under tilsyn af Socialtilsyn Midt - eller har borgere været anbragt hos firmaet Consult LC, der er et ikke-godkendt privat botilbud, og som derfor ikke er underlagt nogen former for kontrol af socialtilsynet?

Ifølge dokumenterne har det været svært for tilsynet helt at hitte hoved og hale i, hvor en række børn og unge egentlig har været anbragt.

Socialtilsynet finder blandt andet, at de to virksomheder har flyttet børnene fra firmaet Lector Care og over i selskabet Consult LC, hvor de har givet børnene status som akutanbragte.

Til forskel for andre former for anbringelser, fører socialtilsynet ingen tilsyn eller kontrol med anbringelsen eller borgerens trivsel. Her er det alene op til den anbringende kommune at føre et såkaldt personrettet tilsyn.

Urigtige oplysninger og uanmeldt besøg

Én af de kommuner, der har valgt at anbringe borgere hos det private botilbud Lector Care, er Vesthimmerlands Kommune.

I juni foretog socialtilsynet et uanmeldt tilsynsbesøg på en adresse i Thorsø i Favrskov Kommune, hvor firmaet Lector Care har drevet botilbud.

Her fandt tilsynet en 15-årig dreng, der havde opholdt sig på stedet mellem to til tre dage, på trods af at tilsynet ikke havde godkendt stedet til beboelse.

- Socialtilsynet anmodede Lector Care om en redegørelse vedrørende indflytningen af en ung person på en adresse, der endnu ikke var godkendt af socialtilsynet, skriver Socialtilsyn Midt i et notat.

I sin redegørelse til tilsynet forklarer Lector Care, at den anbragte 15-årige dreng var anbragt akut. Ligesom virksomheden også sender en kontrakt indgået mellem Vesthimmerlands Kommune og Lector Care, der skulle dokumentere akutanbringelsen.

Men socialtilsynet kan ved en gennemgang af kontrakten ikke få oplysningerne til at passe.

- Der var ingen oplysninger i kontrakten om, at borgeren skulle være anbragt i en tidsbegrænset periode på tre uger, fremgår det af notatet, som TV2 Østjylland har modtaget aktindsigt i.

Også den anbringende kommune, Vesthimmerland, nægter at have indgået nogen aftaler om akutanbringelse med det private botilbud.

- Sagsbehandleren oplyste yderligere, at der ikke var tale om en akutanbringelse, men at borgeren skulle opholde sig hos Lector Care i en længere periode, skriver socialtilsynet.

TV2 Østjylland har forsøgt at arrangere et interview med Vesthimmerlands Kommune for at høre, hvordan kommunen forholder sig til at være blevet vildledt. Kommunen afviser at stille op til interview, men har sendt et skriftligt svar.

- Vi forholder os meget kritisk til virksomheden i den konkrete sag. Det gælder den generelle tillid og den omtalte anbringelse, men vores fokus er selvfølgelig først og fremmest på den unges trivsel, skriver familiechef Birgit Graversgaard fra Vesthimmerlands Kommune.

Brugte adresse uden tilladelse

Senere på sommeren foretager Socialtilsyn Midt endnu et uanmeldt tilsynsbesøg på en af Lector Cares adresser. Denne gang i Hadsten.

Her finder tilsynet et anbragt barn fra Herning Kommune. Det er på trods af, at huset ikke er godkendt som bosted - barnet findes på adressen, selvom tilsynet forinden havde givet afslag på, at den konkrete borger måtte være der.

- En medarbejder oplyste ved tilsynsbesøget, at borgeren havde boet på adressen i 14 dage. Socialtilsynet anmodede Lector Care om en redegørelse for, at tilbuddet ikke overholdt deres godkendelse, fremgår det af et notat fra Socialtilsyn Midt.

I en redegørelse til socialtilsynet forklarer det private botilbud, at borgeren slet ikke er anbragt i firmaet Lector Care, men i stedet er anbragt i virksomheden Consult LC.

Her skulle borgeren være anbragt akut, og dermed ikke være underlagt nogen former for tilsyn af Socialtilsyn Midt.

- Lector Care oplyste således, at borgeren ikke længere var indskrevet hos Lector Care, beskriver notatet.