Mor raser over løsning ved 'farlig' institution – kun toilet udenfor

Alle forældre har stået i situationen. Ens barn skal lære at smide bleen og gå rigtigt på toilettet. Uheld og bump på vejen kan ikke undgås, men så forestil dig lige, at dit barn i den proces også skal nå ud i en toiletvogn, hver gang tissetrangen melder sig. Det er lige nu dagligdagen for en gruppe på 16 børnehavebørn på tre år, der er vendt tilbage til den ellers potentielt farlige daginstitution Toftegården i Assentoft ved Randers. - Jeg er meget bekymret for, hvad det kommer til at betyde for min drengs tissetræning. Jeg frygter, at han får en masse uheld og ender med at skulle gå med ble igen, siger mor til tre-årige Lucas, Steffie Rasmussen.

Steffie Rasmussen, mor til barn, Toftegården

Årsagen til, at der nu står en toiletvogn uden for en af Toftegårdens bygninger og har gjort det siden tirsdag, skal findes i de fund et brandtilsyn og en senere gennemgang fra en ekstern ingeniørvirksomhed i november fandt på stedet. Her kom det frem, at flere af institutionens bygninger ikke lever op til det påkrævede sikkerhedsniveau. Der er ligefrem nedstyrtningsfare, da krav omkring bærende konstruktioner ikke er overholdt, lød det i en rapport.

En følelse af magtesløshed har ramt forældre, efter deres børns daginstitution er erklæret uegnet. Her er det to andre mødre, der har stillet sig frem med kritik.

Ingen kritik af personalet Steffie Rasmussens barn i overgangsgruppen 'Minihajerne' blev af samme grund i første omgang flyttet til en institution i Munkdrup syd for Randers. Men nu er man vendt tilbage til en ombygget administrationsbygning på Toftegården. - Der har børnene så bare ikke adgang til håndvask og toilet indenfor, og derfor er der sat en toiletvogn op. Jeg fatter ikke, at man forventer, de kan sige til i så god tid, inden de skal tisse, at de skal kunne nå derud, siger Steffie Rasmussen.

Hendes kritik går ikke på personalet, der ifølge moren gør det bedste, de kan for at få dagligdagen til at fungere. Det er mere kommunens løsning, hun anfægter. - Pædagogerne gør deres bedste, og dem er vi super glade for. Derfor har vi heller ikke lyst til at tage vores barn ud af Toftegården, fortæller Steffie Rasmussen.

Børnehuset Toftegårdens leder Ingelise Overgaard Kjeldsen viser her toiletvognen frem. / 5

'Ikke optimal løsning' Løsningen med toiletvognen er Randers Kommunes idé, og her medgiver dagtilbudschef Lars Lynghøj, at den ikke er optimal. - Men under de omstændigheder, der er, finder jeg den fornuftig. Det er vigtigt for os at tilbyde pasning i lokalområdet, men der er ikke toilet i den bygning, vi må tage i brug. - Derfor er det den her løsning, vi prøver af og tilbyder. Det ville selvfølgelig være mere optimalt med toilet i bygningen, slår Lars Lynghøj fast over for TV2 Østjylland. Har forældre ikke god grund til at være bekymret for flere uheld og dårlige oplevelser med toiletbesøg for børnene? - Jeg kan godt forstå, at forældrene er bekymrede, men nu må vi se på, hvordan det fungerer i praksis. Når man er 3-3,5 år, vil der være uheld, uanset om der er den her toiletløsning eller en anden.

Hvis man som en af forældrene til børnene, der skal bruge toiletvognen, heller vil have sit barn på Rindsvej, så kan man bare henvende sig Lars Lynghøj, dagtilbudschef, Randers Kommune

Kan komme til pavillon Samtidig pointerer dagtilbudschefen, at hvis forældrene er meget utilfredse med toiletvognen, så er der en anden mulighed. For en større gruppe af børnene fra Toftegården, der ikke længere kan bruge deres normale bygninger her, bliver fragtet til pavilloner på Rindsvej i det nordlige Randers. - Hvis man som en af forældrene til børnene, der skal bruge toiletvognen, heller vil have sit barn på Rindsvej, så kan man bare henvende sig, så finder vi ud af det, siger Lars Lynghøj.

Dagtilbudschef: Andre løsninger i spil Moren Steffie Rasmussen undrer sig over, at Randers Kommune ikke har forsøgt andre løsninger end toiletvognen på Toftegården. Hun foreslår en etablering af et toilet indenfor, opsætning af pavilloner som dem på Rindsvej eller som minimum overdækning ud til vognen så børnene slipper for at tage alt for meget tøj på. Alle er tiltag, som er i spil, lyder det fra dagtilbudschef Lars Lynghøj. Det er ifølge ham bare ikke løsninger, der kan realiseres på den korte bane. - De er ikke så ligetil at føre ud i livet, men de er i spil. Vi kigger også på, om der kan være muligheder på den nærliggende Assentoft Skole, siger Lars Lynghøj. Til næste år skal politikerne i det relevante udvalg i Randers Kommune også tage stilling til mere permanente løsninger for at løse udfordringerne på Toftegården. Hvilke der kommer i spil her, er endnu ikke kendt. arrow-down

Vil blive i Assentoft Steffie Rasmussen vil dog allerhelst undgå at skulle sende sit barn til Rindsvej hver morgen. - Vi bor i Assentoft, og det er da rart at kunne gå hen for at aflevere og hente Lucas, lyder det fra moren. Hun er dog bekymret for fremtiden og for, hvornår der er mere permanente løsninger klar. - Jeg tror da, at mit barn skal ud i toiletvognen helt frem til marts-april. Det er, hvad vi har hørt. Lige nu er børnene i Lucas' gruppe også ret isolerede på Toftegården, og det er da heller ikke hensigtsmæssigt i lang tid, mener Steffie Rasmussen.