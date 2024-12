Ekstreme elpriser slukker ikke julelysene: - Det skal ikke betyde noget

Men ifølge Jens Agerbo, der selv har et hus på gaden, der lyser op, skal man ikke frygte for julelysets fremtid i år for nuværende.

For blot et par uger siden tændte man op i det årlige julelys, hvor alle gadens beboere viste strålende julelys og dekorationer frem til offentlig skue.

For ifølge Nord Pool vil gennemsnitsprisen her nå sit højeste niveau siden december 2022.

En mulighed denne onsdag aften for gadens beboere for at spare lidt på strømmen lette trykket fra pengepungen kunne være at udskyde aftenens tænding af lysene til et senere tidspunkt. Normalt tændes lysene på gaden ved solnedgang.

De skyhøje priser skyldes manglende vind og et tæt skydække har bredt sig over store dele af Europa, hvilket har holdt solstrålerne ude.

I tidsrummet klokken 16.00 til 20.00, hvor det forventes dyrest at bruge strømmen, vil det koste op mod 11 kroner for en vask, hvilket er en prisforskel på omtrent 450 procent sammenlignet med, når strømmen er billigst.

Efter voldsomme prisstigninger på el endte med, at en regning løb op i 150.000 kroner for købmanden, besluttede de sig dengang for at tage sine forbehold.

Denne gang vil de så slukke for det, der er mulighed for at holde slukket, for at spare på strømmen i ly af natten.

Som nævnt forventes elpriserne at toppe omkring klokken 17.00. Et tidspunkt, hvor der ellers er godt gang i handlen hos købmanden i Voldum.

- Prisstigningen er jo træls for os købmænd. Vi kan jo ikke slukke for noget, når der er kunder, for alt skal jo være på køl og køre, og der er ikke nogen, som vil have en varm sodavand, siger Mickie Borch, der håber, at priserne vender hurtigt tilbage til normalen.

Et ekstremt tilfælde

Hos Aura Energi ser man generelt en stor udvikling, hvad angår danskernes opmærksomhed på elpriserne.

- Vi kan se, at forbruget flytter sig til eksempelvis om natten. Ofte udskyder folk også vasketøjet med en dag, når der sker stigninger i priserne, siger Claus Blem Jensen, der er pressekontakt hos Aura Energi.

Energiselskabet ser typisk, at der i tidsrummet klokken 16.30 til 20.00 sker det højeste forbrug af apparater med et tungt elforbrug.

- Her vil vi anbefale, at skubbe opladning af bil eller brug af vaskemaskinen til om natten. Ligesom at vi vil opfordre folk til at huske at slukke lyset, når priserne er dyrest, siger Claus Blem Jensen.

Han kalder torsdagens prisstigning for et ekstremt tilfælde på grund af sammenfaldet mellem den manglende vind og sol.

Priserne ventes at falde lidt fredag, og blive markant billigere i weekenden.