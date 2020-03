Stine efterspurgte donation til kollegaer: Nu er hjemmet proppet med snacks

Store 12 kilos spande fyldt med nødder, slik og andre godter. 12 kasser sodavand, chokolade og chips.

Det er, hvad gangen hjemme ved Stine Holst Eliasen nu er proppet med, efter hun tirsdag modtog noget af en donation fra Netto i Aarhus området og Bilka i Tilst til hende selv og kollegaerne på Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

- Det er surrealistisk og fuldstændigt overvældende. Jeg synes, det er kæmpe stort, og det er fantastisk, at de vil give det til os, siger Stine Holst Eliasen, der er sygeplejerske på Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital, til TV2 ØSTJYLLAND.

00:57 VIDEO: Her kan du se donationen fra Netto i Aarhus området. Video: Stine Holst Eliasen Luk video

Den store donation fra supermarkederne er kommet, efter Stine Holst Eliasen lørdag sendte en mail til kundeservice i Bilka og Netto, hvor hun spurgte, om de kunne have lyst til at donere nogle poser med slik til hende og hendes travle kollegaer på Akutafdelingen.

- Det værste der kunne ske var jo, at de sagde nej, siger hun.

Håbede på et par poser med slik

Men det gjorde de bestemt ikke - Både Netto i Aarhus området og Bilka i Tilst meldte tilbage, at det ville de helt vildt gerne.

- Distriktchefen for Netto i Aarhus området har kørt rundt til Nettoer og samlet donationer ind. Hele hans bil var proppet med snacks, da han kom. Jeg havde håbet på et par poser med snolder - nu er hele min gang fyldt op, siger Stine Holst Eliasen.

Distrikchef for Netto i Aarhus Området, Mark Brink Poulsen, kørte rundt til Nettoer i Aarhus, hvorefter han afleverede alle donationerne hjemme ved Stine Holst Eliasen.

Bilka i Tilst donerede en kasse med 30 til 40 poser blandet slik.

'En fællesskabsfølelse midt i kaosset'

Kollegaerne på Aarhus Universitetshospital løber stærkt til daglig, men i forbindelse med situationen med COVID-19 er der endnu mere at se til - både med nye strukturer og oplæring af nye kollegaer.

- Vi har virkelig travlt. Vi presser os selv og arbejder på alle tidspunkter. Derfor er det altid virkelig dejligt at blive anerkendt for det, vi gør. Midt i det her kaos, hvor vi arbejder ekstra hårdt, kommer der en fællesskabsfølelse af sådan noget som det her, siger Stine Holst Eliasen.

01:02 VIDEO: Stine Holst Eliasen optog sin reaktion på donationen umiddelbart efter distrikchefen var kørt. Hun lagde først videoen op i en intern personalegruppe, hvorefter hun delte den offentligt på Facebook. Video: Stine Holst Eliasen Luk video

Og ifølge hende er der noget helt særligt, der kan højne humøret på en travl og presset vagt - nemlig lidt til 'den søde tand'.

- Vi arbejder hårdt, og så skal man ikke undervudere, hvad en pose Haribo kan gøre. Spisepauser eksisterer ikke for os - alt med patienter kommer først. Når der kommer en skål med snolder, så betyder det, at der er nogle, der har tænkt på os. Vi kan smide lidt i hovedet, få blodsukkeret op, og så kan vi klare os lidt igen.

Skal finde god strategi for uddeling

Kollegaerne på Akutafdelingen har allerede udtrykt deres glæde over for Stine Holst Eliasen, men inden hun kan dele slik og sodavand ud, skal hun lige have lavet en plan for uddelingen.

- Vi forsøger at begrænse, hvor meget vi bevæger os rundt på hospitalet. Vi skal finde ud af, hvordan vi deler det ud mest hensigtsmæssigt. Jeg kommer til at tørre det hele af med sprit for en god ordens skyld. Det tager tid, men det gør jeg gerne, for der er virkelig meget personale, der bliver glade for det her.

Jeg skal vist have manden til at køre med en kollega, for det hele kan ikke være på min cykel. Stine Holst Eliasen, sygeplejerske på Akutafdelingen

Derudover plejer hun at cykle på arbejde, og derfor skal hun også lige have fundet en alternativ måde at transportere donationen til hospitalet.

- Jeg skal vist have manden til at køre med en kollega, for det hele kan ikke være på min cykel. Jeg deler tingene ud i løbet af ugen, når jeg lige har fundet ud af, hvordan jeg gør det, siger Stine Holst Eliasen.

Bilka i Tilst donerede en kasse med 30 til 40 poser blandet slik til personalet på Akutafdelingen.

Stine Holst Eliasen er rigtig glad for de donationer, hun har fået til sin afdeling. Men hun ærgrer sig alligevel lidt over, at der ikke er nok til alle sine kollegaer.

- Jeg er ærgerlig over, at der ikke er nok til alle afdelinger. Der er 10.000 ansatte på Aarhus Universitetshospital, og de er alle påvirket af situationen med COVID-19, så de fortjener det lige så meget som os på Akutafdelingen.

Slikskål er ikke smittefarlig

Selvom der kommer til at være mange forskellige fingre i nærheden af skålene med slik og nødder, så er det næppe her, kollegaerne på Akutafdelingen bliver smittet med COVID-19.

- Vi spritter hele tiden og har sprit stående ved skålene, som der ovenikøbet er en ske i. Hvis vi endelig skulle blive smittet, så er det i hvert fald ikke fra slikskålen - så er det nærmere, når vi skal ned og hente mælk til morgenmaden, hvis nogle mennesker ikke snart begynder at tage påbuddene fra myndghederne mere alvorligt.

Jeg skulle også finde noget sundt, så i får også en pose bananer. Mark Brink Poulsen, distrikchef for Netto i Aarhus Området

Donationerne fra Netto i Aarhus området og Bilka i Tilst bærer præg af søde sager, som de færreste kan spise meget af om dagen uden at tage et kilo eller to på. Derfor havde chefen for Netto i Aarhus området også taget en pose bananer med.

- Jeg skulle også finde noget sundt, så i får også en pose bananer, sagde han til Stine Holst Eliasen, da han afleverede donationen.