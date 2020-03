Regering forlænger lukning til 13. april: Virus kan ændre velfærdssystemet

Regeringen har besluttet sig for at forlænge alt det, vi har sat i gang til anden påskedag, lyder det fra Mette Frederiksen. Foto: Ida Guldbaek Arentsen - Ritzau Scanpix

Regeringen forlænger restriktioner og lukningen af store dele af Danmark til 13. april.

Det sker alt sammen for at mindske trykket på sundhedsvæsenet mest muligt. Danmark er på vej ind i tredje uge af den globale epidemi.

- Alt det, vi har gjort i fællesskab i Danmark, kan endnu ikke ses på tallene. Det er vigtigt, at vi som land holder fast, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på pressemødet og fortsætter:

- Vi står sammen om at passe på vores samfund.

En ny opgørelse mandag viser, at 24 personer, der har været smittet med coronavirus, er døde i Danmark. Foto: Janne Bekker

Konkrete konsekvenser

Dagtilbud, skoler, uddannelser, restauranter, storcentre, frisører og lignende skal forblive lukkede indtil efter påske.

Offentlige medarbejdere, der ikke varetager samfundskritiske funktioner, skal blive hjemme. Privatansatte opfordres til at blive hjemme og begrænse udgang.

Takker for samfundssind

Den midlertidige grænsekontrol og Udenrigsministeriets rejsevejledning gælder allerede til efter påske.

- Regeringen har besluttet sig for at forlænge alt det, vi har sat i gang til anden påskedag, siger Mette Frederiksen.

Det gælder også forbud mod arrangementer med flere end ti personer.

Coronavirus 2019-nCoV kan smitte ved tæt kontakt mellem mennesker. Foto: Colourbox / TV 2 Grafik

Statsminister Mette Frederiksen (S) afviser ikke, at et decideret udgangsforbud kan komme på tale på sigt, men hun vil se tiden an.

- Vi har gjort ganske meget i Danmark, og vi har gjort det hurtigt. Vores forhåbning er, at vores samlede initiativer vil gøre, at vi håndterer krisen bedre end andre europæiske lande, siger hun på et pressemøde mandag.

Statsministeren takker på pressemødet danskerne for at udvise stort samfundssind i en tid, der kræver meget af hver enkelt.

Med samfundssind menes blandt andet, at langt størstedelen af borgerne har lyttet til regeringen og myndighedernes opfordring til, at man skal holde sig hjemme og undgå kontakt med andre.

02:03 Et kor fra Aarhus er gået viralt med deres sang, som skal huske os på at følge myndighedernes råd i forhold til corona-virussen. Video: Laurids Juul Langballe. Lydmix: Sophus Dræby Luk video

Virus kan ændre velfærdssystem

Mette Frederiksen er bevist om, at påsken er en tid på året, hvor mange familier og bekendte mødes.

- I påsken bliver det svært. Her er mange familier vant til at mødes. Det bliver svært, men vi har brug for, at vi alle tænker os godt om, siger hun på pressemødet.

Hun opfordrer også til, at man ikke rejser ud af landet.

På pressemødet siger statsministeren også, "coronavirussen har ændret Danmark, som vi kender det."

- Vi danskere kan ikke forvente at møde det samme velfærdssamfund, når vi er ovre på den anden side, lyder det fra statsministeren, der stadig ikke mener, at der er grund til at indføre et reelt udgangsforbud.

Mandagen pressemøde er et af mange, hvor en alvorstung statsminister har fortalt om i diverse tiltag for bekæmpe coronavirus, COVID-19. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

Stor effekt

I de kommende uger vil vi forvente yderligere smittespredning med flere alvorligt syge, der skal indlægges og behandles på sygehusene. Spidsbelastningen kan komme i ugerne efter påske.

En ny opgørelse mandag viser, at 24 personer, der har været smittet med coronavirus, er døde i Danmark.

Fortsætter den nuværende indsats med stramme restriktioner i Danmark til efter 30. marts, vil antallet af smittede som følge af coronavirus kunne reduceres med 30-50 procent.

Det vurderer Statens Serum Institut i en rapport, der er udgivet mandag. Det vil aflaste sundhedsvæsenet, lyder det.

- Dette vil have en betydelig positiv effekt på den forventede belastning af sygehusene. En forudsætning for dette er dog, at perioden med nedsat kontakt i samfundet forlænges ud over den 30. marts 2020, skriver instituttet.

Det er dog en forudsætning, at borgerne fastholder deres opmærksomhed på at dæmme op for smitten.

Eksempelvis ved at holde sig inden døre eller holde afstand, hvis man forlader sit hjem for eksempelvis at handle.

Her kan du se Sundhedstyrelsens råd til, hvordan du kan forebygge smitte af ny coronavirus. Foto: Sundhedsstyrelsen