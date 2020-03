Om få dage kan Danmark være løbet tør for masker og visir: - Det er meget alvorligt

Lægemiddelstyrelsen opfordrer sundhedspersonalet til at spare på værnemidlerne, for at undgå at vi løber tør. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Danmark risikerer at løbe tør for værnemidler som masker, briller og visirer i sundhedssektoren inden for få dage, hvis der ikke bliver gjort noget hurtigt.

Det siger overlæge og formand for Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin Joachim Torp Hoffmann-Petersen til TV 2.

Læs også Mand stjal 27 flasker håndsprit fra hospital

- Vi har formentlig værnemidler til relativt få dage tilbage, så vi har brug for, at statsministeren og den danske industri tager ansvar for, at vi har de værnemidler, vi skal bruge i løbet af denne uge, så vi ikke begynder at smitte, siger han.

Største udfordring lige nu

Formanden for lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, kalder manglen af værnemidler en af de største udfordringer lige nu i forhold til coronapandemien.

Det er meget alvorligt, siger han.

Læs også Tre scenarier: Hvordan påvirker coronavirussen Danmark om tre måneder?

Han fortæller, at der især er fokus på at sikre sig imod smittespredning på hospitalerne og om at holde læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale raske.

- Og så handler det også om, at man skal kunne føle sig tryg, når man har med smittede patienter at gøre. Og det kræver, at man er i stand til at beskytte sig selv med de her værnemidler, siger han.

Breder sig som ringe i vandet

Joachim Torp Hoffmann-Petersen fortæller, at sygeplejersker og læger bruger mange værnemidler på en arbejdsdag, når de for eksempel skal tilse, undersøge eller give patienter mad.

Han har eksempler på, at en sygeplejerske har skiftet maske 15 gange i løbet af en arbejdsdag.

- Så bare med en enkelt patient kan det ende med at blive mange sæt værnemidler i løbet af en almindelig arbejdsdag, siger han.

Læs også Boghandler kæmper sig igennem krisen – har succes med særligt koncept

Joachim Torp Hoffmann-Petersen siger, at under de nuværende forhold må sundhedspersonalet prioritere og bruge værnemidlerne, hvor de gør mest gavn. Men at det kan have alvorlige følger, hvis ikke der bliver gjort noget ved det snart.

- Hvis sundhedspersoner bliver smittet, går de først og fremmest i gang med at smitte patienterne. Når sundhedsansatte bliver smittet, bliver de nødt til at gå hjem fra arbejde – dermed er der mindre sundhedspersonale til rådighed, siger han.

- Det breder sig som ringe i vandet, siger han.

Arbejder på at skaffe værnemidler

Thomas Senderovitz, direktør i Lægemiddelstyrelsen, siger til TV 2, at der skal spares mere på værnemidler, hvis ikke sundhedsvæsenet skal risikere at mangle. Men det skal ske uden at gå på kompromis med sikkerheden.

- Vi tager situationen meget alvorligt, og vi arbejder konstant på at skaffe værnemidler til det danske sundhedsvæsen.

Han fortæller, at det er en ekstraordinær situation, fordi alle lande i verden skal bruge værnemidler på samme tid.

- Det så vi også ved sidste influenzaepidemi, og det vil vi også se næste gang. Derfor er vi nødt til at have en egen national produktion for de her ting. Og den skal vi have sat op i en fart, siger han.

- Vi har et tæt samarbejde med danske virksomheder, og det er enestående at mærke, hvordan der arbejdes på løsninger, siger Thomas Senderovitz.

Lægemiddelstyrelsen er i øjeblikket i kontakt med danske virksomheder for at skaffe flere værnemidler fra udlandet, der kan transporteres hurtigt til Danmark, og for at sætte gang i yderligere produktion af værnemidler herhjemme.