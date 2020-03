Bestseller hjemsender 2400 medarbejdere

2400 medarbejdere hos Danmarks største modekoncern Bestseller bliver nu hjemsendt. Det sker, fordi de har fået mulighed for at benytte sig af regeringens hjælpepakke til virksomheder, der er hårdt ramt af coronakrisen.

Det skriver Bestseller i en pressemeddelelse.

Meldingen kommer kun tre dage efter, at virksomheden afskedigede 750 medarbejdere.

- Hjælpepakken er en rigtig god håndsrækning fra regeringen, og den betyder, at vi har kunnet begrænse antallet af afskedigelser, selvom jeg stadig er ked af, at det overhovedet har været nødvendigt at skulle sige farvel til meget dygtige og meget loyale kolleger, siger ejer og CEO, Anders Holch Povlsen.

Ved at benytte sig af hjælpepakken, så forpligter Bestseller sig nu til ikke at fyre flere medarbejdere, da det er en betingelse for at være berettiget.

Svigtende salg

De 2400 medarbejdere hjemsendes fra i morgen onsdag og frem til 9. juni, og der er blandt andet tale om butikspersonale.

Bestseller har oplevet et markant svigtende salg globalt de sidste par uger, efter adskillige lande har reageret på truslen fra coronisvirussen.

- Vores største opgave nu er at se fremad og forsøge at bevare så mange arbejdspladser som muligt. De næste fire til otte uger bliver afgørende for, hvordan fremtiden ser ud, siger Anders Holch Povlsen i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Lige nu er vi hårdt ramt, men vi tror på, at vi med vores tiltag har muligheden for at overleve krisen og på sigt komme tilbage, så vi igen kan være garant for at skabe arbejdspladser i Danmark og de samfund, vi er en del af. Vi vil kæmpe for, at vi fortsat har en konkurrencedygtig og international modetøjs – og detailhandelsvirksomhed.