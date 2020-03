Bestseller fyrer 750 ansatte i Danmark grundet corona

Tøjkoncernen Bestseller fyrer 750 ansatte i Danmark som følge af coronavirusset.

Det oplyser Bestseller i en pressemeddelelse.

Det er svigtende salg, som får Bestseller til at skære ned. Det rammer især ansatte på kontorerne i Danmark. Der vil derudover også komme fyringer internationalt.

Bestseller står bag tøjmærker som Jack & Jones, Selected, Pieces og Vero Moda.

Er havnet i dyb krise

Virksomheden har 4800 ansatte i Danmark, så fyringsrunden svarer til, at omkring hver syvende danske ansatte må se sig om efter et andet arbejde.

Derfor er det også med ondt i hjertet, at vi i dag er tvunget til at afskedige 750 medarbejdere i Danmark. Anders Holch Povlsen, adm. direktør, Bestseller

- I løbet af blot et par uger er vi gået fra udsigten til det stærkeste regnskabsår nogensinde til at havne i en dyb krise, siger administrerende direktør og ejer Anders Holch Povlsen.

- Derfor er det også med ondt i hjertet, at vi i dag er tvunget til at afskedige 750 medarbejdere i Danmark, siger han pressemeddelelsen.

Bestseller har 2500 butikker og 15.000 forhandlere på tværs af 55 lande, og Anders Holch Povlsen fortæller, at markedet mere eller mindre er gået i stå.

Coronavirusset har betydet, at lande verden over enten anbefaler eller direkte påbyder befolkningen at undgå kontakt, og det har blandt andet ramt tøjbutikker hårdt.

I Danmark har myndighederne i denne uge forbudt forsamlinger på mere end ti personer. Samtidig skal der i butikker være mindst fire kvadratmeter gulvplads per kunde.

Bestseller er en familieejet virksomhed, som Anders Holch Povlsens far, Troels Holch Povlsen, stiftede i 1975.

Ud over Bestseller-koncernen ejer familien aktier i en lang række virksomheder.

Det gælder blandt andet det tyske tøjselskab Zalando, det svenske betalingsselskab Klarna og den danske detailkæde Normal.