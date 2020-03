3F om Bestseller-fyringer: - Det ser mærkeligt ud

Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen begræder at skulle fyre 750 medarbejdere i Danmark. Foto: Jonas Olufsen - Ritzau Scanpix

Fredag meldte modegiganten Bestseller ud, at de havde fyret 750 medarbejdere.

Bestseller begrunder i en pressemeddelelse de mange fyringer med, at de grundet coronaepidimien er havnet i en dyb krise.

Men spørger man formanden for fagforeningen 3Fs afdeling i Midtjylland, klinger beslutningen lidt hult.

- Når man tænker på hvordan økonomien og overskuddet har været sidste år, ser det mærkeligt ud at man ikke ser tiden lidt an, siger Henning Vestbjerg Pedersen, der er formand for 3F i Midtjylland.

Nogle af de 750 fyrede medarbejdere har fagforening hos 3F.

Der er masser af alternativer

Henning Vestbjerg Pedersen kan sagtens forstå, at den nuværende situation kan sætte mange virksomheder under stort pres.

- Jeg ved godt, at Bestseller er udfordret af at skulle lukke forretninger ned og stadig betale for produkter, siger den midtjyllandske 3F-formand.

Man kunne have delt det arbejde, der er. På den måde kunne man have fastholdt medarbejderen i virksomheden. Henning Vestbjerg Pedersen, formand, 3F Midtjylland

Men når man ved, hvordan resultatet har været sidste år, og vi er ved årets start, synes jeg, man forpligter sig til at finde nogle løsninger, fortsætter han.

Løsninger, som Henning Vestbjerg Pedersen mener, ligger lige for.

Kunne have delt arbejdet

- Man kunne have delt det arbejde, der er. På den måde kunne man have fastholdt medarbejderen i virksomheden, siger han.

- Eller bruge en af de hjælpepakker, som regeringen stiller an, tilføjer han.

Henning Vestbjerg Pedersen peger også på, at man kunne have uddannet sit personale elektronisk.

Flere på TV2 ØSTJYLLANDs Facebook har også undret sig over Bestsellers beslutning om at fyre det store antal medarbejdere:

Ejer har ondt i hjertet

Virksomheden har 4800 ansatte i Danmark, så fyringsrunden svarer til, at omkring hver syvende danske ansatte må se sig om efter et andet arbejde.

- I løbet af blot et par uger er vi gået fra udsigten til det stærkeste regnskabsår nogensinde til at havne i en dyb krise, har administrerende direktør og ejer Anders Holch Povlsen fra Aarhus sagt om situationen.

- Derfor er det også med ondt i hjertet, at vi i dag er tvunget til at afskedige 750 medarbejdere i Danmark, sagde han i pressemeddelelse fredag.

Bestseller har 2500 butikker og 15.000 forhandlere på tværs af 55 lande, og fra Anders Holch Povlsen forlyder det, at markedet mere eller mindre er gået i stå.

Coronavirusset har betydet, at lande verden over enten anbefaler eller direkte påbyder befolkningen at undgå kontakt, og det har blandt andet ramt tøjbutikker hårdt.

Familieejet virksomhed

I Danmark har myndighederne i denne uge forbudt forsamlinger på mere end ti personer. Samtidig skal der i butikker være mindst fire kvadratmeter gulvplads per kunde.

Bestseller er en familieejet virksomhed, som Anders Holch Povlsens far, Troels Holch Povlsen, stiftede i 1975.

Bestseller har 4800 ansatte i Danmark. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Ud over Bestseller-koncernen ejer familien aktier i en lang række virksomheder.

Det gælder blandt andet det tyske tøjselskab Zalando, det svenske betalingsselskab Klarna og den danske detailkæde Normal.

