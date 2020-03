Et år efter bombeangreb har Bestseller-par fået tvillinger

Anders Holch Povlsen og hans kone, Anne, mistede tre af deres fire børn under et terrorangreb i Sri Lanka. Nu har parret fået tvillinger. Foto: Olufson Jonas/Ritzau Scanpix

Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen har onsdag med sin kone Anne fået tvillinger. Det sker et år efter at de mistede tre børn i et bombeangreb i Sri Lanka.

Det bekræfter hans privatsekretær i en skriftlig udtalelse.

- Onsdag den 11. marts er Anne og Anders Holch Povlsen blevet forældre til to velskabte tvillingepiger efter et fint graviditetsforløb og en fødsel uden komplikationer, lyder det i en udtalelse ifølge Jyllands-Posten.

Parret mistede tre af dets fire børn 21. april 2019.

Sammen med 255 andre blev de dræbt, da bomber eksploderede påskesøndag flere steder i Colombo i Sri Lanka. Heriblandt Hotel Shangri-La, hvor familien opholdt sig.

Flere hundrede blev sårede, da bomberne ramte både hoteller og kirker i landet. Anders Holch Povlsen var efter angrebet indlagt på hospitalet i hovedstaden, Colombo.

Der var efter angrebet sidste år fakkeloptog i flere danske byer for at mindes ofrene med lys, fakler og blomster.

Børnene blev begravet fra Aarhus Domkirke sidste år. Der var hæftet balloner på den ene af kisterne, som familien Holch Povlsen efter begravelsesceremonien i sendte til vejrs.

Der blev lagt blomster ved parrets gods Constantinsborg, der ligger i Ormslev vest for Aarhus.

Parret har ikke talt offentligt om tabet, men få uger efter angrebet takkede de to for omgivelsernes støtte i avisannoncer.

- Vi vil gerne udtrykke vores dybfølte taknemmelighed for den hjertevarme, omsorg og støtte, vi har modtaget efter tabet af vores elskede børn Alma, Agnes og Alfred, lød det.

De tre børn blev begravet i Aarhus Domkirke sidste år. Både kronprinsfamilien og daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) var med til ceremonien.

Familien havde bedt alle respektere, at det var en privat begivenhed.

Knap ét år efter tragedien har den 47-årige og hans kone så fået tvillinger.

Oven på dagens gode nyhed, har Bestseller i Aarhus valgt at hejse to flag.