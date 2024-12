Supermarkedsgigant meldt til politiet

Cigaretter, tyggetobak og nikotinposer.

Nok er de forskelligt pakket ind, og indholdet varierende, men fælles for dem alle er, at de ikke må være synlige for handlende kunder i supermarkeder, kiosker, købmænd eller andre salgsteder. Det fremgår af tobaksreklameloven.

Men i flere Bilka-, Føtex- og Netto-butikker, der er en del af Salling Group-koncernen, har man ikke formået at efterleve lovgivningen, oplyser Forbrugerombudsmanden, der nu har politianmeldt Salling Group.

Metoderne, salgsstederne kan skjule produkterne, er valgfrie. Man kan for eksempel have dem liggende under disken, i et skab eller bag et forhæng.

Et lovpligtigt røgslør af plastik

I de forskellige afkroge af Salling Groups koncern har man valgt, at lade et plastikforhæng skjule nikotinprodukterne fra kunderne.

Men i 15 tilfælde var plastikforhængene dog trukket fra i længere tid, hvilket er ulovligt og dermed medfører Forbrugerombudsmandens politianmeldelse.

- Tobaksreklamelovens totale forbud mod at vise tobaksprodukter er vedtaget for ikke at friste særligt børn og unge. Lovgiver har dermed ønsket at sende et klart signal om, at brug af tobak og tobakssurrogater er stærkt sundhedsskadeligt, siger Torben Jensen, Forbrugerombudsmand i en pressemeddelelse.

Gælder flere byer

Sikkerhedsstyrelsen modtog i januar 2024 en klage over et af Salling Groups supermarkeder.

Styrelsen sendte klagen videre til Forbrugerombudsmanden, som derefter rettede fokus på Salling Groups overholdelse af tobaksreklameloven.

På baggrund af undersøgelserne konstaterede Forbrugerombudsmanden 12 tilfælde, hvor tobaksvarerne ikke var skjulte. Butikkerne lå i fem forskellige byer, og en klager supplerede med yderligere tre tilfælde fra en sjette by.

En af de seks byer, hvori der er fundet forseelser, er Aarhus. Det oplyser Mette Maaløe, som er specialkonsulent i Forbrugerombudsmanden til TV2 Østjylland.

De resterende fem byer er København, Valby, Taastrup, Virum og Odense, fortæller hun.

Forbrugerombudsmanden kan på grund af politianmeldelsen ikke gå i detaljer med, hvilken eller hvilke butikker og kæder der i Aarhus ikke har levet op til reglerne.

- Vi beklager

I en pressemeddelelse beklager Salling Group de utilsigtede fejl i form af at skjule tobaks- og nikotinprodukterne.

Her skriver virksomheden, at koncernen bakker fuldt og holdent op om ved at håndhæve det i butikker og varehuse.

- Vi vil give vores kunder den bedst mulige service, og det betyder, at det kan gå hurtigt for at hjælpe den næste i køen, hvorfort vi i de konkrete tilfælde uagtsomt har misset at trække forhænget for igen, udtaler Jacob Krogsgaard Nielsen, der er pressechef i Salling Group.

- På en ærgerlig baggrund har vi iværksat en grundig indsats på tværs af alle vores butikker og varehuse for så vidt muligt at undgå lignende tilfælde – det drejer sig om konkret kommunikation og træning af kollegaer, siger han.

Slutteligt skriver koncernen, at de ovenpå politianmeldelsen for nuværende er afventende.