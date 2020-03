Kommune vil nu bruge revl og krat mod virussen

Måske kan du hjælpe os?

I Silkeborg går kommunen nu en ekstra mil i oprustningen mod de mulige konsekvenser af coronavirussen, COVID-19.

Kommunen har således åbnet op for, at også borgere uden en sundhedsfaglig baggrund kan hjælpe til i den kommunale jobbank, ’corona-assistance’.

"Din uddannelse er ikke så vigtigt. Vi sørger for, at du får den nødvendige oplæring og bliver undervist i hygiejne, medicinhåndtering, hvordan du bruger værnemidler, og hvordan du yder personlig pleje", skriver kommunen i et opslag på dens hjemmeside.

Silkeborg Kommune opfordrer nu alle til at melde sig under fanerne for at bekæmpe coronavirussen, COVID-19.

På kryds og tværs

Nadja Mikkelsen, der i knap fem år har arbejdet som hjemmehjælper, vil gerne træde til for sin kommune.

- Vi er nødt til at hjælpe hiananden på kryds og tværs, hvor vi kan. Jeg har ikke kunnet gøre det, før jobbanken blev åbnet op for alle. Jeg synes, det er vores pligt at hjælpe samfundet, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis kommunen får behov for Nadjas hjælp, vil hun blive ansat som timelønnet vikar.

Når Nadja har været igennem oplæring, vil hun i første omgang komme til at stå standby, indtil der er behov for hendes hjælp.

Er du silkeborgenser, og vil du gerne melde som frivillig, så send en mail til CoronaAssistance@silkeborg.dk - eller bliv klogere på kommunens hjemmeside.

De ni andre østjyske kommuner bruger også jobbanker til at samle arbejdskræfter mod COVID-19. Silkeborg Kommune er dog den eneste, der nu vil bruge personale uden en sundhedsfaglig baggrund.

