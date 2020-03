Ø-færge tager nu færre passagerer - sommerhusejere anbefales at blive væk

I forsøget på at undgå, at COVID-19 spreder sig på isolerede ø Anholt - hvor cirka 50 ud af 130 fastboende er over 65 år - vil man indskrænke antallet af passagerer på færgen. Foto: Norddjurs Kommune

I kampen mod at undgå, at COVID-19-smittespredningen også gør sin entré på Anholt, kommer Grenaa-Anholt-færgen fremover til at indskrænke passagerantallet kraftigt: fra 100 til 35 passagerer per afgang.

Og opfordringen er klar: Vent med at besøge øen, indtil epidemien er drevet over.

- Pladserne vil være forbeholdt øens fastboende. Vi kan på sin vis ikke udelukke andre, men vi opfordrer til, at det kun er fastboende, der for tiden opholder sig på øen, og de vil som sagt have fortrinsret på færgen, siger borgmester i Norddjurs Kommune (som ejer færgen), Jan Petersen (S), til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Regering forlænger lukning til 13. april: Virus kan ændre velfærdssystemet

Borgmester i Norddjurs Kommune, Jan Petersen (S) oplyser, at Grenaa-Anholt-færgen nu har fået lov til at indskrænke passagerantallet i kampen mod at undgå smittespredning på øen Anholt. Foto: TV2 Østjylland

Isoleret og sårbar ø

Ændringen sker på baggrund af en bestemmelse i kampen mod COVID-19, der angiver, hvor mange man maksimalt må opholde sig per kvadratmeter gulvareal.

Læs også Rune støtter op om lokale forretninger - Vil have dig til at gøre det samme

Kommunen har bedt Østjyllands Politi om råd i forbindelse med fortolkningen af den bestemmelse, hvilket nu betyder, at man nedsætter passagerantallet fra 100 til 35.

- Anholt er en smuk, men også sårbar og isoleret ø. Af de cirka 130 fastboende er omkring 50 personer over 65 år gamle. Dem skal vi passe godt på i denne tid. Vi skal samtidig sikre, at øens beredskab, som også er sårbart, holdes kørende, siger Jan Petersen.

Læs også Chokeret over handlelyst i købe/bytte-grupper: - Du kan godt vente!

Han opfordrer derfor også alle sommerhusejere og andre besøgende, som kunne finde på at rejse til øen enten nu eller i forbindelse med påske, til at vente.

- Ligesom statsministeren har meldt ud, så skal vi minimere vores rejse mellem landsdelene. Det gælder også i påsken, og det gælder også til vores øer, siger han og fortsætter:

- Vent til epidemien er drevet over. Den er der stadig, når krisen er ovre, og så vil vi glæde os til at tage imod turister og sommerhusejere igen på Danmarks mest unikke ø.

01:37 VIDEO: Anholts lokale brugsuddeler opfordrer gæster til at blive væk for en periode, mens øens lokalbefolkning er gået i frivillig isolation for at øens udsatte borgere. Videoen er fra den 13. marts 2020. Luk video

Øboere gik i frivillig isolation

Brugsuddeler Helle Rossen så med hjemme fra Anholt, hvor hun bor og driver sin brugs til daglig, da statsministeren den 11. marts meddelte danskerne den første bølge af lukninger, som siden med jævne mellemrum har rullet henover landet.

TV2 ØSTJYLLAND talte med hende to dage efter, efter mange af øens borgere var blevet enige om, at de ville gå i frivillig isolation på øen.

- Vi er mange ældre og borgere i risikogruppen for virussen her på øen. Derfor sad vi nok alle og tænkte det samme, da vi så det pressemøde. Den sygdom, den skal ikke hertil, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Frygter for ældre og svage: Øboere går i frivillig isolation

Og der gik da heller ikke længe, før man blev enige om, hvordan man på øen ville gøre sit for holde COVID-19 på afstand

Fra Facebook-gruppen 'Anholtliv', hvor borgerne på øen er blevet enige om at gå i frivillig 'karantæne'.

- Vi har via vores Facebook-gruppe, som de fleste beboere er med i, meldt ud, at vi appellerer til, at vi går i frivillig karantæne. Hvis man rejser med færgen ind til fastlandet, så skal man måske overveje, hvor vidt man skal tage med tilbage og risikerer, at tage smitte med sig, siger hun og fortsætter:

- Det er jo selvfølgelig ikke noget vi bestemmer, men vi appellerer til det. Og vi appellerer samtidig udefrakommende til, at de ikke tager herover, hvis det kan undgås. Simpelthen for at beskytte de mange beboere, som altså er i risikogruppen. Mig selv inklusiv.

Læs også COVID-19 LIVE: Skolerne forbliver lukkede - alle tiltag forlænges