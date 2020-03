Frygter for ældre og svage: Øboere går i frivillig isolation

Det sendte chokbølger igennem hele landet, da statsminister Mette Frederiksen (S) fra sit pressemøde meldte ud, at COVID-19 situationen nu var så alvorlig, at man effektuelt lukkede det offentlige Danmark ned.

Brugsuddeler Helle Rossen så med hjemme fra Anholt, hvor hun bor og driver sin brugs til daglig.

- Vi er mange ældre og borgere i risikogruppen for virussen her på øen. Derfor sad vi nok alle og tænkte det samme, da vi så det pressemøde. Den sygdom, den skal ikke hertil, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Og der gik da heller ikke længe, før man blev enige om, hvordan man på øen ville gøre sit for holde COVID-19 på afstand

Fra Facebook-gruppen 'Anholtliv', hvor borgerne på øen er blevet enige om at gå i frivillig 'karantæne'.

- Vi har via vores Facebook-gruppe, som de fleste beboere er med i, meldt ud, at vi appellerer til, at vi går i frivillig karantæne. Hvis man rejser med færgen ind til fastlandet, så skal man måske overveje, hvor vidt man skal tage med tilbage og risikerer, at tage smitte med sig, siger hun og fortsætter:

- Det er jo selvfølgelig ikke noget vi bestemmer, men vi appelerer til det. Og vi appelerer samtidig udefrakommende til, at de ikke tager herover, hvis det kan undgås.Simpelthen for at beskytte det mange beboere, som altså er i risikogruppen. Mig selv inklusiv.

Aflyste tur til fastlandet

I brugsen, som Helle Rossen driver, har hun en enkelt medarbejder.

Og hun er allerede blevet et eksempel på, at øboerne tager regeringens anbefaling om at undgå unødig bevægelse rundt i landet meget alvorligt.

- Hun skulle egentlig have været med færgen til fastlandet her i weekenden, som hun havde glædet sig til. Det har hun nu valgt at aflyse, fordi hun i hvertfald ikke vil være den, der tager smitten med tilbage til Anholt, siger Helle Rossen.

Helle Rossen og hendes medarbejder har indført en arbejdsdeling, så de sikrer sig så godt som muligt fra, at smitten skulle sprede sig her.

Kan mærkes hos redderiet

Det kan i den grad også mærkes hos det lokale redderi, at beboerne nu har valgt at isolere sig.

Det bekræfter overfartsleder hos det lokale Stena-Line redderi, Iben Wan, over for TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har allerede haft turister der ringer til os, fordi de nu er meget påpasselige i den her situation, som vi nu står i. Det er svært at sætte tal på, hvor mange aflysninger vi får, fordi det jo foregår online, men der er nok nogen, siger hun og fortsætter:

- Selvom det ikke er højsæson for turisme, så vil vi kunne mærke det. Vi har allerede valgt at følge regeringens anvisninger, så helt frem til den 30. september tager vi ikke mere end 100 passagerer med på vores færger. Vi gør det jo for, at det her ikke eksploderer, men det er klart, at det kan mærkes på indtægterne, siger hun.

Hun oplyser i øvrigt, at redderiet er i tæt dialog med erhvervslivet på øen, fordi de er leverandør af både turister, som øen i høj grad lever af, og de daglige fødevarer.