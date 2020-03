Politiet rykker ud til mange steder hvor folk står for tæt

Et af de steder, hvor der lørdag var meldinger om rigtig mange mennesker på et afgrænset område, var ved Kalø Slotsruin på Djursland. Arkiv Foto: ‎Ove Halvor Christensen‎

Beskeden fra myndighederne er klar: 'Vi skal holde afstand til hinanden for at hindre spredning af coronasmitte'. Men det er ikke alle, der forstår budskabet.

Vi var ude rigtig mange steder, hvor vi var i dialog med folk for at få dem til at holde afstand. Peter Hallstrøm, Østjyllands Politi

Det oplevede Østjyllands Politi lørdag, hvor man fik mange henvendelser fra folk, der oplevede, at borgere ikke overholdt reglerne.

- Vi var ude rigtig mange steder, hvor vi var i dialog med folk for at få dem til at holde afstand, siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Peter Hallstrøm, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kære medborgere i Østjylland.

Solen skinner og alle vil gerne være ude. Vi oplever desværre, at I er "alt for tætte", hvilket giver os ekstra arbejde. Husk på anvisninger. Evt. du nynne "Don´t stand so close to me" med POLICE.

Bødetaksten er 1500 kr.

God dag#politidk #covid19dk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) March 21, 2020

Størstedelen forstod budskabet

Generelt var hovedparten af østjyderne dog gode til at overholde reglerne og passe på hinanden, men på legepladser, grønne områder eller ved udendørs træningsfaciliteter var der flere steder problemer.

Det gav ekstra arbejde for betjentene.

- Vi gav dog ingen bøder eller påbud. Vi rettede henvendelse først, og så fik vi løst udfordringerne, siger Peter Hallstrøm og fortsætter:

- Mange gange er det jo også et skøn på åbne arealer, hvor mange man reelt kan være.

Klar tale fra politiet

Alligevel er opfordringen også fra politiet klar.

- Vi forstår godt, at I savner hinanden, og at det gode vejr indbyder til hygge. Men det er altså vigtigt i den nuværende situation, at vi allesammen nedbringer antallet af sociale kontakter og holder afstand til hinanden. Og det gælder også, selvom man er udenfor, skriver Østjyllands Politi på Facebook.

Skal stå sammen

Lørdag stillede Aarhus borgmester, Jacob Bundsgaard (S), sig op på et pressemøde sammen med politidirektør Helle Kyndesen og kom med samme anbefalinger.

Herfra lød det også, at Aarhus Kommune er klar til at lukke parker og legepladser.

- Vi er også klar til at lukke ned for legepladser og parker, hvis det bliver nødvendigt, sagde borgmester Jacob Bundsgaard (S) på pressemødet.

Vi bruger som samfund et trecifret milliardbeløb på at bekæmpe coronavirus, så derfor skal vi alle sammen bidrage til at løse det her. Jacob Bundsgaard (S), borgmester, Aarhus

Til TV2 ØSTJYLLAND siger borgmesteren:

- Vi sender et budskab til alle østjyder, om at man skal tænke sig om og overholde regler og rammer for færden rundt omkring i byen og i vores natur.

- Vi bruger som samfund et trecifret milliardbeløb på at bekæmpe coronavirus, så derfor skal vi alle sammen bidrage til at løse det her, siger Jacob Bundsgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Lørdag formiddag holdt Aarhus Kommunes borgmester pressemøde sammen med politidirektøren hos Østjyllands Politi.

Folk gør det godt

Pressemødet var ifølge politidirektøren og borgmesteren ikke en opsang til østjyderne, men en opfordring. For generelt synes Østjyllands Politi, at folk er gode til at overholde retningslinjerne fra myndighederne.

- Vi vil gerne rose østjyderne for at tage ansvar og følge de nye regler, der er blevet lavet om at forsamle sig mere end 10, sagde politidirektør Helle Kyndesen lørdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Østjyllands Politi patruljerer for tiden mere end de plejer, men de har ifølge politidirektørem endnu ikke uddelt bøder til folk, der har forsamlet sig flere end 10. Det vil de dog gøre, hvis det bliver nødvendigt.

Politidirektør Helle Kyndesen fra Østjyllands Politi og borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard. Foto: Ritzau / Scanpix

Aarhus Kommune har lørdag morgen valgt at hænge skilte op ved legepladser og udendørs fitness-stationer rundt omkring i kommunen for at minde aarhusianerne om myndighedernes retningslinjer.

Derudover vil deres cityassistenter i den kommende tid hjælpe østjyderne med at forstå alvoren af situationen.

Man kan som borger se alle regler og anvisninger på coronasmitte.dk.