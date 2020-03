Regering vil aflyse arrangementer med over 1000 mennesker

Alle skal indstille sig på, at coronavirussen kan have større konsekvenser, end man lige regnede med, lyder det fra statsminister Mette Frederiksen. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

Alle arrangementer med over 1000 mennesker skal udskydes eller aflyses.

Sådan lyder anbefalingen fra statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde fredag.

Anbefalingen gælder i første omgang resten af marts.

Læs også Sundhedsstyrelsen: Lad være med at give hånd, kysse og kramme

MGP og Superliga uden tilskuere

Divisionsforeningen oplyser fredag over middag, at fodboldkampe i den kommende runde i både Superligaen og 1. Division afvikles uden tilskuere.

Det årlige Melodi Grand Prix på lørdag i København bliver også afholdt uden tilskuere, oplyser DR.

Tiltaget kan desuden ramme flere større arrangementer samt håndboldligaen for mænd og kvinder.

Læs også Læge vil skære i Julie i timevis: Tusindvis hepper på lægen

Det næste skridt

Statsministeren understreger, at hun forventer, at anbefalingen bliver fulgt til dørs af arrangørerne.

- Det er en opfordring, som vi forventer, bliver efterlevet. Meldingen fra myndighederne er, at man skal aflyse arrangementer med mere end 1000 deltagere.

- Vi tror på, at arrangører vil udvise ansvar. Skulle det vise sig ikke at holde stik, så skal vi tænke på det næste skridt, siger Mette Frederiksen (S).

Læs også Her er den mest populære vare i Nordens største webshop for sexlegetøj

Vil ramme dig og mig

Der vil være omkostninger forbundet med tiltaget for almindelige mennesker, familier, virksomheder og arrangører, lyder det fra statsministeren.

- Når vi tager disse skridt, så er det, fordi vi vil afværge potentielle tab af menneskeliv. Mange vil sidde og havde bestilt en rejse eller billet til en koncert, som de har set frem til, siger hun og fortsætter:

- Jeg håber, at alle vil hæve sig op og se på det fra samfundets perspektiv. Jeg appellerer til sammenhold og tålmodighed, siger statsminister Mette Frederiksen.

Læs også Kira er skræmt - frygter at dø af corona-virus

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger på pressemødet, at hun forventer at anbefalingen bliver overholdt. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

Sundhedstyrelsen: Brug handsker i myldretid

Hvis man tager bus eller tog, skal man være opmærksom på, hvor tæt man står på andre. Og man kan eksempelvis bruge handsker for at formindske risikoen for smitte.

- Hvis man er i risikogruppen, skal man for eksempel overveje, om man skal lade være med at gå ned i for eksempel et storcenter i myldretiden, siger Søren Brostrøm.

Læs også Din årsopgørelse er på trapperne – og i år ser den markant anderledes ud

Han siger, at der vil komme mere præcise vejledninger på sundhedstyrelsens hjemmeside.

Ifølge Mette Frederiksen kan det sagtens tænke, at anbefalingerne bliver endnu omfattende.

- Alle skal indstille sig på, at det her kan have større konsekvenser, end det man lige regnede med, da coronavirussen kom frem. Vi vil hellere have at myndighederne går et skridt for langt på et givent område, end et skridt for lidt, siger hun på pressemødet.

Læs også Nu begynder byggeriet: Danmarks højeste tårn skyder op i Østjylland

21 smittede

Han fortæller, at mange smittede ikke bliver særligt syge, men han opfordrer danskerne til at tænke på de ældre og de syge, hvor det kan være alvorligt, hvis de bliver smittet.

Indtil videre er 21 danskere og to personer fra Færøerne blevet bekræftet smittet med coronavirus, oplyser statsministeren på pressemødet.

Læs også Ledende overlæge svarer på spørgsmål om corona-virus