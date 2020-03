Her er den mest populære vare i Nordens største webshop for sexlegetøj

De 100 medarbejdere i Sinful vil gerne sprede et budskab: "Bedre sex med sexlegetøj".

Mange taler om det, få tør at indrømme, at de bruger det.

Det handler om sexlegetøj. Piske, bundløse trusser og dildoer i alverdens farver og former.

TV2 ØSTJYLLAND har besøgt firmaet Sinful, der står bag Nordens største sexlegetøj-webshop.

Vi er omringet af produkter, der kan være med til at forbedre folks sexliv. Majbritt Niebuhr, produktudvikler, Sinful

Hver dag arbejder firmaets 100 medarbejdere sammen om at sprede et budskab: "Bedre sex med sexlegetøj".

Den rigtige pris

Produktudvikler hos Sinful, Majbritt Niebuhr, har tidligere arbejdet i tekstilbranchen i mange år, og ifølge hende kan man sagtens kan sammenligne de to brancher.

- Det er det samme mål, vi allesammen har for øje. At gøre kunder glade og skabe de bedste produkter til den rigtige pris, så kunderne føler, at de får det, de efterspørger.

I kundeservice kan det hjælpe at have et produkt i hånden, når man skal vejlede dem, der ringer ind.

Sinful tilbyder vejledning over telefonen for at give den bedste service til kunderne.

- Nogle vejledninger er desværre ikke helt fyldestgørende, og så er det godt, de kan ringe til os. Det hjælper os rigtig med i kundeservice at få lov til at have produktet i hånden, siger kundeserviceassistent hos Sinful, Josefin Melina Larsen, og fortsætter:

- Mange af de detaljer, vi får fra kunderne, har vi brug for, så vi kan give dem den bedst mulige service.

Folk må ikke blive stødt, når de besøger Sinfuls webshop.

Sobert website

Man skal lede langt efter nøgne mænd eller kvinder i Sinfuls webshop. Det er helt bevidst, siger fotograf Lasse Høj Nielsen.

- Det skal være sobert, og det skal være noget, folk ikke bliver stødt over. Man skal være god til at få stillet tingene op, så det ser lækkert ud og få lavet noget lækkert lys på det. Vi skal sælge varen.

Men hvad er så den mest populære vare i Sinfuls sortiment.

- Jeg tror måske, du vil blive overrasket over, når jeg fortæller dig, at det, vi sælger allermest af, er glidecreme. Det er storfavoritten, siger produktudvikler hos Sinful, Majbritt Niebuhr.

Sinful har selv en serie af glidecreme, der hedder Kærlig. Serien er som den første i verden Svanemærket.

