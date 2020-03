53-årig lever livet som for 80 år siden - se billederne fra hendes hjem her

Som 42-årig fandt Bettina Richardt ud af, at jobbet i reklamebranchen ikke var det rigtige for hende. Video: tv2.dk

Røde læber, curler-krøller, en 100 år gammel blondekjole og en lille broche med kongemærket.

Umiddelbart ligner Bettina Richardt fra Silkeborg ikke en kvinde, der lever i år 2020.

I stedet kunne hun have været en del af serien ’Badehotellet’. Og det er meningen.

For ti år siden spurgte Bettina Richardt sig selv: Hvordan gør jeg hver dag til en god dag?

Svaret skulle hun finde i et nyt job og et gammelt årti: 1940’erne.

Bettina Richardt valgte at lægge hele sit liv om. Både arbejdsliv og livsstil er ændret, for hver dag skal være en god dag, lyder det. Foto: tv2.dk

Så en fremtid i fortiden

Som 42-årig fandt Bettina Richardt ud af, at jobbet i reklamebranchen ikke var det rigtige for hende. Hun ville i stedet arbejde med mennesker.

Bettina Richardt valgte derfor at uddanne sig til sygeplejerske, og i det arbejde blev hun klogere på sig selv.

- Som sygeplejerske arbejder jeg med den sidste tid, som mennesker har. Og jeg oplever lidt oftere end andre tiden, hvor livet ebber ud. Så jeg tænkte, at nu skal jeg simpelthen have hver dag som en god dag, fortæller hun.

Derfor søgte hun et mere simpelt liv.

- Jeg synes, at der var noget i 40’erne, hvor man trods den knaphed og sværhed, de levede i, fik det bedst mulige ud af det, fortæller Bettina Richardt i ’Go’ morgen Danmark’.

I dag har hun ikke bare taget tøjstilen fra 1940’erne til sig. Det er blevet en livstil, som også afspejles i hende og mandens hjem.

Bettina Richardts stue er inspireret af 1940'erne. Foto: Privatfoto

På den gamle symaskine, der står i stuen, syer Bettina Richardt sit eget tøj. Foto: Privatfoto

Bettina Richardt får inspiration til tøj og mad fra gamle magasiner. Foto: Privatfoto

Bettina Richardts hjørne i stuen, hvor hun strikker. Foto: Privatfoto

Den 53-årige kvinde syer selv sit tøj, laver mad ud fra gamle opskrifter, hører radio i stedet for at se tv og betaler kun med kontanter.

- Min mand og jeg køber kun det, som vi har kontanterne til. Jeg synes, vi er meget et forbrugersamfund. Så det er jo også en del af det. Det her med at trække lidt tilbage og se på, hvad er det egentlig, jeg har behov for, siger hun.

Et simpelt liv gør godt

Hvor mange måske ville se det som et mere besværligt liv, er Bettina Richardt blevet glad for livet i 40’erne.

- Jeg kan godt lide at være den bedste udgave af mig selv hver dag. Både det at være bæredygtig, men også ved at se pæn ud. Det giver mig noget ordentlighed, og det giver så også en ro, fortæller hun.

Også Bettina Richardts mand og deres to børn ser positivt på den lidt anderledes livsstil.

- Jeg spurgte vores søn, og så sagde han: ”Jamen det er jo bare sådan, vi bor. Og vi bor jo rigtig, rigtig hyggeligt her.” De har selvfølgelig også taget det med sig, og de går også i genbrugsbutikker, fortæller hun.

Et hjørne af køkkenet hos Bettina Richardt. Foto: Privatfoto

Et hjørne af køkkenet hos Bettina Richardt. Foto: Privatfoto

Bettina Richardt nyder tonerne fra tiden omkring 1940'erne. Foto: Privatfoto

På husets grammofon, der står i køkkenet, sætter Bettina Richardt og hendes mand hver dag en jazzplade på og danser sammen.

- Jeg hører meget musik fra dengang. Og når man hører teksterne, så er der altid noget glæde og noget håb. Det kan jeg rigtig godt lide, lyder det fra Bettina Richardt.