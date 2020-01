Lever som i 1940'erne: Bettina har brug for fortiden for at leve i nutiden

Det kræver mod at gøre og leve som Bettina Richardt fra Silkeborg gør.

Alt lige fra hendes hår i toppen og skoene på fødderne til maden og musikken i hjemmet er nøje planlagt. Hun er ikke et fortidslevn, men hendes udseende og levemåde er fra en anden tid. Forkærligheden er 1940’erne.

- Det kræver lidt mod engang imellem. At man tør gå klædt, som jeg gør, med rød læbestift og mit hår sat. Der er ikke mange, der ser sådan ud i Silkeborg, siger Bettina Richardt, der selv er født i 1960’erne.

Kontrast til en travl hverdag

Bettina Richardt arbejder som sygeplejerske og har en mand og to børn. Datteren er glad for vintage, men mand og søn lever et mere almindeligt liv uden tøj og udstyr fra det forrige årtusinde.

Bettina Richardt gør meget ud af sit udseende, inden hun forlader sit hjem. Foto: Margit Vendelbjerg, TV MIDTVEST

Men Bettina Richardts valg om at leve som i 1940’erne er helt bevist.

- Jeg har selv en rigtig travl hverdag med mit arbejde som sygeplejerske og børn, hus og kolonihave. Så der er meget fart på og meget elektronik, så det giver mig muligheden for at sætte tiden en lille smule i stå, og det, synes jeg, er rigtig rart, siger silkeborggenseren.

Laver selv hårvand og tøj

Bettina Richardt fremstiller selv vandondulationsvæske af hørfrø. Den ondulerer hun håret med, når hun sætter curler i for at få det helt rigtige 1940’er krøllede hår.

- Folk kan godt finde på at stoppe mig og sige, at det er pænt. Og det er faktisk rart i stedet for, at folk bare kigger, forklarer hun.

Hun syr også mange af sine kjoler selv. Det bliver gjort på en gammel Husqvarna-symaskine efter originale mønstre, der er omkring 80 år gamle. Hver mandag reparerer hun familiens tøj med nål og tråd.

- Grundigheden i det kan jeg faktisk godt lide. At man værtsætter de ting, man har og passer godt på dem. Jo travlere vi får, jo mere søger folk tilbage i tiden, hvor der er ro, mener Bettina Richard.

Udover selv at sy sit tøj, så finder hun også meget til sit fortidslook i genbrugsbutikker.

