Museum hylder tingfindere: Kan aldrig få nok sølvmønter og bronzeøkser

Hvis der er noget, der kan få Allan Faurskovs hjerte til at banke, så er det, hvis han finder en guldmønt. Eller noget fra bronzealderen, der er smukt udsmykket med ornamenter.

Han er nemlig en af de mange detektorfører, som er blevet bidt af at lege arkæolog i fritiden, og som hver især bidrager til forståelsen af vores allesammens fortid.

Den indsats blev amatørarkæologerne hyldet for i dag på Horsens Museum.

- De bidrager med rigtig mange genstande, som belyser vores fortid på en anden måde, end vi har kunnet tidligere. At der nu kommer så mange genstande op af mulden, giver anledning til at fortolke fortiden på en anden måde, end vi har gjort tidligere, siger Lars Pagh, der er museumsinspektør på Horsens Museum, til TV2 ØSTJYLLAND.

Nederst på billedet ses en næbfibel. Før i tiden opfattede man en fibel som noget meget eksklusivt, men fordi amatørarkæologer har fundet så mange af dem med deres detektorer, opfatter man nu fiblen som noget meget mere udbredt, end man tidligere har gjort.

Selvom detektorførerne indimellem skal kæmpe sig igennem en hel del skidt, før der dukker noget godt op, så sker det altså ret ofte, at de finder frem til flotte fortidslevn og danefæ.

I 2018 bippede amatørarkæologernes metaldetektorer så meget, at der blev sat rekord i antal ting, der blev indlevet til Nationalmuseet. Det betød også, at Nationalmuseet sammenlagt måtte punge ud med 7,7 millioner kroner i dusør.

Mængden af fund siger meget

For detektorfører Allan Faurskov er det en helt særlig følelse, der driver ham til at tage ud og grave i mulden op til flere gange om ugen.

- Når jeg finder noget, så har jeg det nok ligesom jægeren i skoven, der får øje på et dyr, eller lystfiskeren der har fået et hug og tænker, om han nu får noget i land, der kan bruges, siger amatørarkæologen til TV2 ØSTJYLLAND.

I august 2018 toppede Klaus Mogensen og Bo Søndergaard Madsens arkæologkarriere, da de fandt en 2,7 kilo tung sølvskat på en mark sydøst fra Randers. Privatfoto.

Selvom det allerede vrimler med sølvmønter, bronzeøkser og lignende fund på Horsens Museum, så bliver de aldrig trætte af amatørarkæologernes bidrag, mener museumsinspektøren.

- Jeg tænker, at mængden af fund i sig selv siger rigtig meget, så vi tager imod genstande med kyshånd, siger Lars Pagh, der sammenligner med en scene fra Pippi Langstrømpe:

- Hun var jo også tingfinder, og hun siger til Tommy og Annika, at nu skal de ud og finde ting. Og så finder hun en blikdåse og siger: ”Den her vil jeg beholde, for blikdåser kan man ikke få for mange af."