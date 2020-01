Her er vinderne og taberne: Seks østjyske kommuner skal betale millioner

Herunder er et overblik over, hvilke østjyske kommuner der får penge og hvilke, der skal give.

De rige skal betale til de fattige - på den måde skaber man mere lighed i samfundet.

Det mener Regeringen med deres nye forslag på en udligningsreform, som netop er blevet offentliggjort.

- Vi ønsker at udligne mere, så flere kommuner i landet kan sikre ordentlig velfærd til deres borgere. Vi kan se, at der er en skævvridning i vores samfund, og forudsætningerne er blevet for forskellig mellem land og by.

Sådan lød det fra Statsminister Mette Frederiksen kort før dagens pressemøde.

I bund og grund betyder det, at Regeringen vil tage penge fra de større og rigere kommuner - særligt kommuner i vest - og give dem til de fattigere kommuner - dem i øst.

Med udspillet ønsker regeringen at flytte penge fra by til land. Bykommunerne under ét skal betale 600 millioner kroner mere. Det gælder især kommunerne nord for København og de store byer omkring Aarhus. Men også byer som Favrskov, Silkeborg og Skanderborg, der de senere år har oplevet økonomisk vækst og fremgang.

Figuren herunder viser, hvordan givere og modtagere mellem kommunerne er opdelt:

Omfordelingen i den generelle udligning er beregnet inkl den særlige kompensationsordning og opgjort i kroner per indbygger Mørke- grønne kommuner modtager mest i udligning, mens røde kommuner er dem, der afgiver mest. Foto: Regeringen

I Østjylland er det særligt Norddjurs og Samsø kommuner, der kommer til at modtage den største pose penge pr. indbygger. I den anden ende af skalaen er det Skanderborg og Favrskov kommuner, der skal betale mest pr. indbygger.