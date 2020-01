SF’er: Rige kommuner skal have lov til at hæve skatten

De kommuner, der skal aflevere penge, skal have lov til at hæve skatten, foreslår SF.

De rige kommuner skal betale mere til de fattigere kommuner, end de gør det i dag. Det er i grove træk formålet med det udspil til en udligningsreform, som regeringen præsenterer torsdag.

Det er ikke meget, regeringen har løftet sløret for endnu, men statsministeren har blandt andet sagt, at kommuner i Østjylland kommer til at betale til resten af Jylland.

Nu foreslår Charlotte Broman Mølbæk, der er medlem for Folketinget for SF, at de østjyske kommuner, der kommer til at punge ud, skal have lov til at kompensere for det gennem skatten.

- Vi har et forslag, der siger, at de kommuner, der skal aflevere penge, skal have lov til at hæve skatten. Det er en måde både at styrke egen økonomi på, men faktisk også gøre hele kagen lidt større, så der er lidt flere penge til velfærd, siger Charlotte Broman Mølbæk til TV2 ØSTJYLLAND.

Udvalgsformand er klar til at hæve skatten

Skanderborg Kommune er en af de kommuner, der frygter at skulle betale mere til andre kommuner fremover.

Tage Nielsen (RV), der er formand for Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget i Skanderborg Kommune hilser SF’s forslag velkommen.

- Jeg har selv sagt i vores budgetforhandlinger i år, at hvis vi ikke får penge i udligningen, så kan vi blive nødt til at hæve skatten, siger udvalgsformanden til TV2 ØSTJYLLAND.

02:14 Skanderborg Kommune er én af de kommuner, der gennem årene har afleveret millioner af kroner til fælleskassen. Og her er man bekymrede for konsekvenserne, hvis kommunen skal spæde endnu mere til. Luk video

På nuværende tidspunkt er budgetloven skruet sådan sammen, at kommunerne bliver straffet økonomisk af staten, hvis de hæver skatten. Det sker ved, at det såkaldte bloktilskud til kommunerne bliver sat tilsvarende ned.

Det første år efter skattestigningen bliver bloktilskuddet sat ned med 75 %, det næste 50 % og tredje år med 25 %. Først når kommunerne når til år fire, får de det fulde udbytte af skattestigningen.

Læs også Rige skal betale mere: Østjysk kommune frygter at skulle hæve skatten

- Jeg synes, det ville være godt, hvis man løsnede lidt op for det. Det er ikke, fordi jeg er vild med at hæve skatten, men fordi jeg vil sikre vores velfærd, siger Tage Nielsen (RV).

- Hvis vi skal skære yderligere ned på grund af udligningen, så er det uacceptabelt efter min mening.

Udligning vil kunne mærkes på servicen

Den tidligere regering forsøgte forgæves at ændre udligningssystemet, men ifølge Roger Buch, der er centerleder på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, er der gode chancer for, at den nuværende regering har mere held med sig.

Og det kommer borgerne i så fald til at kunne mærke.

- Penge er jo lig med medarbejdere. Det er lig med renoveringsprojekter. Det er lig med god service til borgerne. Og det vil sige, at der er nogle kommuner, der skal skrue en lille smule ned for deres service, imens andre kommuner får mulighed for at skrue op for deres service, siger Roger Buch til TV2 ØSTJYLLAND.

Statsministeren har endnu ikke sat navn på de kommuner, der skal henholdsvis betale og modtage penge.