Ekstrem januar slår nye rekorder - både nat og dag er ikke målt varmere

VIDEO: De varme temperaturer i årets første måned betyder, at naturen tror, at det er forår.

Der er blot lidt under et døgn tilbage af januar, som med 5,4 grader bliver den varmeste januar siden 1873.

Det er ikke den eneste rekord, januar kommer til at løbe med.

Den helt usædvanligt varme vintermåned bliver ved med at sætte nye standarder for, hvor varmt det kan være i årets første måned.

Gennemsnit af daglige minimum- og maximumtemperaturer i januar - siden 1953 Foto: Grafik - TV 2 Vejret

Både gennemsnittet af hvert enkelt døgns højeste og laveste temperatur i løbet af januar har ikke været højere, siden disse beregninger første gang blev foretaget i 1953.

Det viser de seneste tal fra DMI opgjort til og med 29. januar.

Rekordvarmt - både dag og nat

Januar har været præget af usædvanligt høje temperaturer, og flere steder i landet har der slet ikke været frost.

Det daglige gennemsnit af døgnets højeste temperaturer har i januar været 7,7 grader. Den tidligere rekord fra 2007 lød på 7,1 grader.

Normalt er gennemsnittet af de højeste temperaturer 2,0 grader i januar.

Også gennemsnittet af døgnets laveste temperatur satte i januar ny rekord. De var hele 3,2 grader, og overgår dermed de 2,8 grader, der blev målt i 1989.

01:00 VIDEO: Se hele vejrudsigten for det kommende døgn her. Luk video

Det er temperaturer, der er lidt over det vi normalt oplever i forårsmåneden april eller i det sene efterår i november.

Gennemsnittet af døgnets laveste temperaturer er normalt -2,6 grader i januar.

Den usædvanligt varme januar har to gange budt på temperaturer over 10 grader, og varmen kulminerede 15. januar med 11,9 grader i København.

Det var den syvende højeste januartemperatur målt i Danmark siden 1873, og i København var det den højeste januartemperatur nogensinde registreret.

Månedens laveste temperatur blev -4,2 grader målt om morgenen 5. januar, der er den femte højeste minimumtemperatur vi har haft i januar siden 1873.

Sidste januardag bliver våd og varm

Også på januars sidste dag, fredag, skal man forvente varmegrader, der overstiger normalen - og så bliver det vådt.

Morgenens regnvejr skyldtes et mindre lavtryk, der allerede nu er øst for Danmark. Det næste - og store - lavtryk sender allerede i dag sine fronter ind over os fra vest.

Samlede nedbørsmængder fra torsdag middag og frem til fredag morgen klokken 7. I den nordøstlige del af landet kan der falde op mod 15 millimeter regn. Foto: Grafik - TV 2 Vejret

I første omgang vil vi stifte bekendtskab med lavtrykkets varmfront, som primært kun vil give skyer - med mulighed for lidt finregn. Helt anderledes vådt bliver det, når lavtrykkets koldfront i de tidlige aftentimer bevæger sig ind over Jylland fra vest.

Fredag eftermiddag og aften vil endnu et regnvejr passere Danmark, og i den forbindelse kan der falde yderligere 5-10 millimeter regn. Til og med torsdag morgen er der faldet 67,3 millimeter regn i januar. Det er 10 millimeter mere end de 57 millimeter, der normalt falder i løbet af årets første måned.

Ved 14 af DMI's målestationer har der i løbet januar slet ikke været frostvejr, og ved Tranebjerg på Samsø, der ikke kom under 0,8 grader, og ved Hammerodde på Bornholm, hvor januars laveste temperatur blev 2,5 grader, var det de højeste minimumtemperaturer, der er målt siden 1873.

For hele landet ventes middeltemperaturen at blive 5,4 grader, og dermed har vi den varmeste januar siden målingerne begyndte. Den tidligere varmerekord for januar fra 2007 lød på 5,0 grader.