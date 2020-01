Mand lokkede kvinde til at trykke på penispumpe

En penispumpe kaldes også for en erektionspumpe eller vakuumpumpe. Penispumpen består af en cylinder og en pumpe, som skaber vakuum i cylinderen. Når penis indsættes i cylinderen, og der skabes vakuum, trækkes der blod ud i svulmelegemet, så penis bliver stiv. Inden pumpen fjernes, sættes en penisring omkring roden af penis, som sørger for, at blodet ikke løber væk igen. Nu kan samleje eller onani gennemføres.

Kilde: scleroseforeningen.dk