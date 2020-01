Teater søger dødsbo og pårørende til en ny forestilling

Et helt liv indebærer mange forskellige opture, nedture, anekdoter og minder, der alle udgør en samlet livsfortælling.

En fortælling som Aarhus Teater ønsker at videreformidle gennem teater. Derfor søger de lige nu et dødsbo og pårørende til en ny forestilling, hvor en afdød person skal spille hovedrollen, og som skal opsættes i selve dødsboet.

Læs også Hans skrev et teaterstykke for at bearbejde tabet af sine venner

- Det er noget usædvanligt. Vi søger en stor lejlighed eller et stort hus, hvor der er genstande tilbage, fortæller kommunikationschef på Aarhus Teater, Morten Daugbjerg.

Jeg tror, det bliver en meget gribende forestilling Morten Daugbjerg

I forestillingen 'Dødsbo', som den prisbelønnede instruktør Sargun Oshana står bag, bliver scenen indtaget af de to skuespillere, Ellaha Lack og Anders Skov Madsen, der vil forsøge at etablere fortællingen om personen, der levede der.

- Forestillingen handler om de minder og historier, der ligger i de genstande og det hjem, der er hører til den afdøde, siger Morten Daugbjerg.

Sargun Oshana modtog i 2018 Danske Teaterjournalisters pris, Teaterkatten. Foto: Petra Kleist

En respektfuld dialog

Hele fortællingen skal udvikles i samarbejde med de pårørende, der bliver interviewet i forbindelse med den afdødes historie.

- Det bliver gjort på en nænsom og værdig måde. De pårørende kan være vidt forskellige mennesker i forskellige aldre og faser af livet, siger Morten Daugbjerg.

Han håber samtidig, at publikum får en helt særlig oplevelse.

- Jeg tror, det bliver en meget gribende forestilling med en helt anden intimitet.

Læs også Bageri søger bager: Henrik kæmper for byens samlingspunkt

Forestillingen er en del af en serie af forestillinger, der går under navnet 'Udflugten'. Fælles for de forskellige forestillinger er, at de ikke kan opleves på selve teatret men ude i byen.

Derfor opsættes 'Dødsbo' også i den afdødes hjem, ligesom andre forestillinger i 'Udflugten'-serien foregår i Tivoli Friheden, på et plejehjem og på G-bar i Aarhus.

Forestillingen får premiere den 20. maj og spiller frem til den 13. juni 2020.