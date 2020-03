Nu begynder byggeriet: Danmarks højeste tårn skyder op i Østjylland

Lighthouse med tårnet Fyrtårnet menes at blive et nyt vartegn for Aarhus. Visualisering af tårnet set fra nordsiden.

Én etage om ugen. Så hurtigt kommer Danmarks højeste boligbyggeri til at tage form.

Byggeriet af sidste etape af tårnet Lighthouse yderst på Aarhus Ø er gået i gang og det er store nyheder for folkene bag projektet.

- Det er en fantastisk følelse. Det her var et projekt, vi overtog tilbage i 2009. Vi satte byggeriet af den første etape i gang i 2010. At kunne lave prikken over i´et og se frem til at stå med et færdigt projekt i 2022 er fantastisk. Det er en lidt stor dag for os, siger Rune Kilden, der er medejer af Lighthouse.

Visualisering af Fyrtårnet set fra Aarhus Bugten.

Danmarks højeste

Tårnet kommer til at rejse sig 142 meter over Aarhus Ø og bliver dermed Danmarks højeste bygning.

- I hvert fald indtil, der er nogen, der bygger noget højere, griner Rune Kilden, der dog forventer at tårnet kan bære titlen som den højeste i fem år.

Lighthouse byggeriet kommer i alt til at bestå af seks bygninger og én af de seks bliver det 142 meter høje tårn Fyrtårnet. Langt størstedelen af kvadratmeterne i Lighthouse bliver indrettet til lejligheder, men toppen af Fyrtårnet bliver offentligt tilgængeligt.

Visualisering af højhuset Fyrtårnet set fra gadeplan.

Udsigt på toppen

Her skal der nemlig være en udsigtsplatform, som alle kan tage en elevator op til for at nyde udsigten over Aarhus, Riisskov og bugten.

- For mig personligt er det en stor tilfredsstillelse, at vi kan invitere offentligheden op i tårnet. På den måde kan alle få glæde af tårnet og vi giver noget tilbage til byen, siger Rune Kilden.

Ud over udsigtsplatformen vil der også komme en restaurant i toppen af Fyrtårnet. Platformen bliver imidlertid ikke kun for restarantgæsterne men for alle.

- Vi kommer til at skulle have noget personale, som skal passe platformen og derfor kommer vi til at tage en eller anden form for entré til udsigtsplatformen, lyder det fra Rune Kilden.

Han og de øvrige ejere har ikke endnu lagt sig fast på, hvilken restaurant der skal ligge i tårnets top, men det arbejde begynder de så småt på nu.